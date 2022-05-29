Переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия и выведет войска из Украины – Подоляк

Переговоры между Украиной и Россией действительно могут продолжиться. Однако на это должно повлиять сразу несколько факторов.

Об этом 28 мая написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также является представителем переговорной группы Украины.

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Что именно написал Подоляк

Советник сделал публикацию в ответ на манипулятивные заявления россиян. Те начали распространять обманчивую информацию о том, что якобы Украина отказывается от переговоров.

Настоящие переговоры возможны, если откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), оставит юг и отведет войска,

– написал Подоляк.

Он добавил, что пока такие условия не выполнены, переговоры ведет отдельная "делегация". Речь идет о наших защитниках, уничтожающих врагов на линии фронта.



Публикация, сделанная Михаилом Подоляком / Скриншот из его твиттера

Мы должны воевать с Россией до победного конца

Также в этот день Михаил Подоляк заявил, что Украина будет воевать с Россией до победы . Мол, никаких других вариантов у нас сейчас просто нет.

Также он обратился в страны Запада. Ведь цивилизованному миру нужно быть единым, потому что Россия без проигрыша может потом снова напасть, но уже не на Украину.

Возможны ли переговоры между президентами

В любом случае, война должна закончиться встречей с кремлевским диктатором Путиным. Ведь в этой стране только он имеет возможность принимать важные решения. В частности, таковым будет и подписание капитуляции России.

Однако 25 мая президент Владимир Зеленский сказал, что пока это невозможно. Ведь с Путиным нельзя общаться конструктивно, пока он живет в своем информационном мире.

Он (Путин – 24 канал) не понимает, что Украина никуда не собирается и не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле. И эта война Украины не против кого-то, а за себя, свою землю,

– сказал тогда глава государства.

Относительно переговоров с другими представителями государства-агрессора президент сказал о бессодержательности таких действий. Ведь все посредники "никто, даже не фигуры".

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