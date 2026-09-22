Об этом украинский президент заявил во время пресс-конференции.

О чем говорили Зеленский и Трамп

Нет, наоборот, мы говорим: а что мы можем сделать с этой ситуацией? Мы говорим об энергетическом перемирии, по крайней мере, если мы не можем сейчас заставить Путина закончить войну. Я высказал свое личное мнение, я с ним живу,

– сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что также предупредил американскую сторону, что российская сторона наверняка нарушит перемирие. Так, Путин будет рассказывать всем об окончании войны и готовности вести переговоры, и это будет до того, как закончатся выборы.

"А потом вы увидите, будут атаки. Они не закончатся, будут атаки. И он объяснит вам это тем, что Украина что-то делала и так далее", – отметил президент.

Напомним, что США передадут России украинское предложение относительно энергетического перемирия . Оно заключается в том, что если россияне не хотят, чтобы Украина атаковала их нефтеперерабатывающие мощности, то пусть они не трогают украинскую энергосистему, водоснабжение и энергоснабжение.