Прекращение огня, Курская операция и ЗАЭС: основные заявления Зеленского после звонка с Трампом

В среду, 19 марта, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этого президент пообщался с журналистами и раскрыл детали своих переговоров с лидером США.

Все, о чем говорил украинский лидер во время Zoom-брифинга с журналистами, читайте в материале 24 Канала.

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Что рассказал Зеленский после звонка с Трампом