Не можем сказать, что результат достаточный, – Зеленский о переговорах в Женеве
- Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве недостаточны, но Украина надеется на прогресс в будущих встречах.
- Во время переговоров обсуждались гуманитарные вопросы, в частности обмен пленными, что контролируется украинской стороной.
Украина заинтересована в дипломатическом диалоге, впрочем пока результаты встреч недостаточны. В то же время Киев надеется на прогресс во время следующих этапов переговоров.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Удалось ли достичь прогресса на переговорах в Женеве?
По словам лидера государства, Украина заинтересована в установлении справедливого мира, впрочем пока результат переговоров в Женеве не является достаточным.
Сегодня во время встречи в Швейцарии военные подробно и серьезно обсуждали ключевые вопросы. По чувствительным политическим темам, возможных компромиссов сторон и возможной встречи лидеров Украины и России решения еще не приняты и требуют дальнейшей проработки.
Владимир Зеленский выразил надежду на результаты следующей трехсторонней встречи в рамках мирного урегулирования войны в Украине.
Зеленский отметил, что участие европейских стран является важным и необходимым для установления справедливого мира.
Важно, что присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса,
– добавил президент.
В то же время Зеленский в очередной раз выразил благодарность президенту США и американской команде за понимание и поддержку позиции Украины в мирных переговорах.
Обсуждался ли вопрос обмена пленными на встрече в Женеве?
Зеленский отметил, что во время встреч в Женеве украинская сторона поднимала вопрос гуманитарного трека, речь идет об обмене военнопленными и освобождении гражданских. По его словам, Украина тщательно контролирует этот вопрос.
Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение,
– подчеркнул президент.
В то же время глава государства отметил вклад украинских военных на фронте, которые регулярно пополняют обменный фонд, создавая условия для результатов в гуманитарном направлении и укреплении дипломатических позиций страны.
О каких результатах переговоров пока известно?
17 и 18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров Украины, России и США по завершению войны в Украине. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что обсуждение было "непростым, но важным".
Владимир Зеленский тем временем сообщил об определенные "наработки" делегаций, несмотря на разные позиции. Также стороны общались на чувствительные темы, в частности относительно украинских территорий и ЗАЭС. Впрочем подробностей пока известно не много.
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры в Женеве, были "сложными, но деловыми". В то же время россиянин анонсировал следующую встречу сторон в ближайшее время.