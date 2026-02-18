Не можем сказать, что результат достаточный, – Зеленский о переговорах в Женеве

Украина заинтересована в дипломатическом диалоге, впрочем пока результаты встреч недостаточны. В то же время Киев надеется на прогресс во время следующих этапов переговоров.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Удалось ли достичь прогресса на переговорах в Женеве?

По словам лидера государства, Украина заинтересована в установлении справедливого мира, впрочем пока результат переговоров в Женеве не является достаточным.

Сегодня во время встречи в Швейцарии военные подробно и серьезно обсуждали ключевые вопросы. По чувствительным политическим темам, возможных компромиссов сторон и возможной встречи лидеров Украины и России решения еще не приняты и требуют дальнейшей проработки.

Владимир Зеленский выразил надежду на результаты следующей трехсторонней встречи в рамках мирного урегулирования войны в Украине.

Зеленский отметил, что участие европейских стран является важным и необходимым для установления справедливого мира.

Важно, что присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса,

– добавил президент.

В то же время Зеленский в очередной раз выразил благодарность президенту США и американской команде за понимание и поддержку позиции Украины в мирных переговорах.

Обсуждался ли вопрос обмена пленными на встрече в Женеве?

Зеленский отметил, что во время встреч в Женеве украинская сторона поднимала вопрос гуманитарного трека, речь идет об обмене военнопленными и освобождении гражданских. По его словам, Украина тщательно контролирует этот вопрос.

Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение,

– подчеркнул президент.

В то же время глава государства отметил вклад украинских военных на фронте, которые регулярно пополняют обменный фонд, создавая условия для результатов в гуманитарном направлении и укреплении дипломатических позиций страны.

О каких результатах переговоров пока известно?