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      Переговоры по Донбассу должны продолжаться, хотя есть вопросы, – международник

      - Читати новину українською

      Достигнутые договоренности в Минске свидетельствуют: динамика переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не остановилась. Однако есть много вопросов. Но не нужно делать преждевременных выводов. О прямых переговорах с боевиками ничего не говорится.

      Такое мнение 24 каналу высказал представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      Обмен пленными, разведение войск – хорошо. Но, если говорить о разведении войск, пока непонятно, где именно это будет происходить. Важно, чтобы не в районе Мариуполя. Этого очень хочет Путин. А для Украины это катастрофически невыгодно,
      – отмечает Тарас Семенюк.

      Международник отмечает, что также неизвестно, были ли договоренности о переговорах украинской власти с представителями оккупационной власти.

      "На прямые переговоры с боевиками, официальный Киев не пойдет. Это будет означать легитимизацию оккупационных властей ОРДЛО. У россиян тогда будут развязаны руки. Кремль заявит, что в Украине внутренний конфликт, а Россия якобы ни к чему. Хотя такое требование Кремль может озвучивать, как условие для проведения нормандской встречи в апреле", – считает Тарас Семенюк.

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      Кроме того, отмечает эксперт, любые переговоры с боевиками вызовут раскол в Украине и массовые уличные протесты. Особенно, если идет речь об имплементации изменений в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. Это даст оппозиционным силам инструмент говорить об измене и сдаче национальных интересов.

      Кремль будет давить на Киев относительно прямых переговоров с боевиками, чтобы соскочить с обвинений, что Россия развязала войну на Донбассе. Ведь Россия в глазах мирового сообщества создает фейк миротворца. Очевидно, у власти есть разные сценарии, как действовать в данной ситуации. Сомнительно, что власти пойдут на такие требования, поскольку это приведет к падению рейтинга и нестабильности в стране. Но переговоры должны продолжаться,
      – подчеркнул Тарас Семенюк.

      Каковы результаты очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

      11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

      Стороны достигли договоренностей по таким вопросам:

      • обмен удерживаемыми лицами;
      • разведение сил и средств;
      • одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.
      • введение Консультативного совета.

      нормандський формат
      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

      Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе: список
      сегодня
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Обмен пленными Нормандский формат Война на Донбассе Разведение войск Владимир Путин
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