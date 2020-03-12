Переговоры по Донбассу должны продолжаться, хотя есть вопросы, – международник

Достигнутые договоренности в Минске свидетельствуют: динамика переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не остановилась. Однако есть много вопросов. Но не нужно делать преждевременных выводов. О прямых переговорах с боевиками ничего не говорится.

Такое мнение 24 каналу высказал представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Обмен пленными, разведение войск – хорошо. Но, если говорить о разведении войск, пока непонятно, где именно это будет происходить. Важно, чтобы не в районе Мариуполя. Этого очень хочет Путин. А для Украины это катастрофически невыгодно,

– отмечает Тарас Семенюк.

Международник отмечает, что также неизвестно, были ли договоренности о переговорах украинской власти с представителями оккупационной власти.

"На прямые переговоры с боевиками, официальный Киев не пойдет. Это будет означать легитимизацию оккупационных властей ОРДЛО. У россиян тогда будут развязаны руки. Кремль заявит, что в Украине внутренний конфликт, а Россия якобы ни к чему. Хотя такое требование Кремль может озвучивать, как условие для проведения нормандской встречи в апреле", – считает Тарас Семенюк.

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Кроме того, отмечает эксперт, любые переговоры с боевиками вызовут раскол в Украине и массовые уличные протесты. Особенно, если идет речь об имплементации изменений в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. Это даст оппозиционным силам инструмент говорить об измене и сдаче национальных интересов.

Кремль будет давить на Киев относительно прямых переговоров с боевиками, чтобы соскочить с обвинений, что Россия развязала войну на Донбассе. Ведь Россия в глазах мирового сообщества создает фейк миротворца. Очевидно, у власти есть разные сценарии, как действовать в данной ситуации. Сомнительно, что власти пойдут на такие требования, поскольку это приведет к падению рейтинга и нестабильности в стране. Но переговоры должны продолжаться,

– подчеркнул Тарас Семенюк.

Каковы результаты очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Стороны достигли договоренностей по таким вопросам:

обмен удерживаемыми лицами;

разведение сил и средств;

одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.

введение Консультативного совета.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала