Переговори по Донбасу повинні тривати, хоча є питання, – міжнародник

Досягнуті домовленості в Мінську свідчать: динаміка переговорів щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі не зупинилася. Однак є багато питань. Але не треба робити передчасних висновків. Про прямі переговори з бойовиками нічого не мовиться.

Таку думку 24 каналу висловив представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Обмін полоненими, розведення військ – добре. Але, якщо говорити про розведення військ, поки незрозуміло, де саме це відбуватиметься. Важливо, щоб не в районі Маріуполя. Цього дуже хоче Путін. А для України це катастрофічно невигідно,

– наголошує Тарас Семенюк.

Міжнародник відзначає, що теж невідомо, чи були домовленості про переговори української влади з представниками окупаційної влади.

"На прямі переговори з бойовиками офіційний Київ не піде. Це означатиме легітимізацію окупаційної влади ОРДЛО. У росіян тоді будуть розв’язані руки. Кремль заявить, що в Україні внутрішній конфлікт, а Росія ніби ні до чого. Хоча таку вимогу Кремль може озвучувати, як умову для проведення нормандської зустрічі у квітні", – вважає Тарас Семенюк.

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Крім того, наголошує експерт, будь-які переговори з бойовиками викличуть розкол в Україні і масові вуличні протести. Особливо, якщо мовитиметься про імплементацію до Конституції змін щодо особливого статусу Донбасу. Це дасть опозиційним силам інструмент говорити про зраду і здачу національних інтересів.

Кремль тиснутиме на Київ щодо прямих переговорів з бойовиками, аби зіскочити зі звинувачень, що Росія розв’язала війну на Донбасі. Адже Росія в очах світової спільноти створює фейк миротворця. Вочевидь, у влади є різні сценарії, як діяти в даній ситуації. Сумнівно, що влада піде на такі вимоги, оскільки це призведе до падіння рейтингу і нестабільності в країні. Але переговори повинні тривати,

– підкреслив Тарас Семенюк.

Які результати чергового засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську

11 березня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у заході взяли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Сторони досягли домовленостей щодо таких питань:

обмін утримуваними особами;

розведення сил і засобів;

одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.

запровадження Консультативної ради.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу