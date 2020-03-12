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      Переговори по Донбасу повинні тривати, хоча є питання, – міжнародник

      - Читать новость на русском
      У Мінську домовилися про обмін полоненими і створення консультативної ради / gettyimages.com

      Досягнуті домовленості в Мінську свідчать: динаміка переговорів щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі не зупинилася. Однак є багато питань. Але не треба робити передчасних висновків. Про прямі переговори з бойовиками нічого не мовиться.

      Таку думку 24 каналу висловив представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      Обмін полоненими, розведення військ – добре. Але, якщо говорити про розведення військ, поки незрозуміло, де саме це відбуватиметься. Важливо, щоб не в районі Маріуполя. Цього дуже хоче Путін. А для України це катастрофічно невигідно,
      – наголошує Тарас Семенюк.

      Міжнародник відзначає, що теж невідомо, чи були домовленості про переговори української влади з представниками окупаційної влади.

      "На прямі переговори з бойовиками офіційний Київ не піде. Це означатиме легітимізацію окупаційної влади ОРДЛО. У росіян тоді будуть розв’язані руки. Кремль заявить, що в Україні внутрішній конфлікт, а Росія ніби ні до чого. Хоча таку вимогу Кремль може озвучувати, як умову для проведення нормандської зустрічі у квітні", – вважає Тарас Семенюк.

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      Крім того, наголошує експерт, будь-які переговори з бойовиками викличуть розкол в Україні і масові вуличні протести. Особливо, якщо мовитиметься про імплементацію до Конституції змін щодо особливого статусу Донбасу. Це дасть опозиційним силам інструмент говорити про зраду і здачу національних інтересів.

      Кремль тиснутиме на Київ щодо прямих переговорів з бойовиками, аби зіскочити зі звинувачень, що Росія розв’язала війну на Донбасі. Адже Росія в очах світової спільноти створює фейк миротворця. Вочевидь, у влади є різні сценарії, як діяти в даній ситуації. Сумнівно, що влада піде на такі вимоги, оскільки це призведе до падіння рейтингу і нестабільності в країні. Але переговори повинні тривати,
      – підкреслив Тарас Семенюк.

      Які результати чергового засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську

      11 березня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у заході взяли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак.

      Сторони досягли домовленостей щодо таких питань:

      • обмін утримуваними особами;
      • розведення сил і засобів;
      • одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
      • запровадження Консультативної ради.

      нормандський формат
      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

      Україна закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні: перелік
      сьогодні
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Обмін полоненими Нормандський формат Війна на Донбасі Розведення військ Новини України Новини політики Володимир Путін
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