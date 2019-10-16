Переговоры ТКГ в Минске возобновят еще в октябре: дата
Следующую встречу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировали на 29 октября – также в Минске.
Об этом 15 октября после завершения очередного этапа переговоров в столице Беларуси заявил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет "Белта".
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"Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября", – сообщил Сайдик.
Также Сайдик заявил, что стороны в Трехсторонний контактной группе согласны о необходимости разведения сил в Золотом и Петровском, но так и не смогли достичь взаимопонимания по дате.
Кратко о разведении войск на Донбассе
► 1 октября президент Зеленский заявил, что в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской с 7 октября.
► В Минобороны уточнили, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
► И 7 октября разведения войск так и не началось – боевики в который раз нарушили договоренности.
Оккупированный Донбасс и зона разведения войск / Инфографика 24 канала
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