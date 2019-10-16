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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Переговоры ТКГ в Минске возобновят еще в октябре: дата

      5 Читати новину українською
      Трехсторонняя контактная группа заседала в Минске
      Трехсторонняя контактная группа заседала в Минске / 5.ua

      Следующую встречу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировали на 29 октября – также в Минске.

      Об этом 15 октября после завершения очередного этапа переговоров в столице Беларуси заявил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет "Белта".

      Читайте также: Украина в Минске предложила новые зоны для разведения войск: перечень и карта

      "Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября", – сообщил Сайдик.

      Также Сайдик заявил, что стороны в Трехсторонний контактной группе согласны о необходимости разведения сил в Золотом и Петровском, но так и не смогли достичь взаимопонимания по дате.

      Кратко о разведении войск на Донбассе

      ► 1 октября президент Зеленский заявил, что в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской с 7 октября.

      ► В Минобороны уточнили, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

      ► И 7 октября разведения войск так и не началось – боевики в который раз нарушили договоренности.

      Розведення
      Оккупированный Донбасс и зона разведения войск / Инфографика 24 канала

      Читайте также: Россия в Минске исказила реальность заявлениями о разведении войск

      blog_ava
      Российская певица Наташа Королева публично обратилась к Владимиру Зеленскому
      15 октября
      1607
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Разведение войск ОБСЕ Минские договоренности Новости Украины
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