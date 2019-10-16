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      Переговори ТКГ у Мінську поновлять ще у жовтні: дата

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      Тристороння контактна група засідала у Мінську
      Тристороння контактна група засідала у Мінську / 5.ua

      Наступну зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланували на 29 жовтня – також у Мінську.

      Про це 15 жовтня після завершення чергового етапу переговорів у столиці Білорусі заявив спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, пише "Белта".

      Читайте також: Україна у Мінську запропонувала нові зони для розведення військ: перелік і карта

      "Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня", – повідомив Сайдік.

      Також Сайдік заявив, що сторони в Тристоронній контактній групі погоджуються щодо необхідності розведення сил в Золотому і Петрівському, але так і не змогли досягти взаєморозуміння щодо дати.

      Коротко про розведення військ на Донбасі

      ► 1 жовтня президент Зеленський заявив, що у Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині із 7 жовтня.

      ► У Міноборони уточнили, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

      ► Та 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося – бойовики вкотре порушили домовленості.

      Розведення
      Окупований Донбас та зона розведення військ / Інфографіка 24 каналу

      Читайте також: Росія у Мінську викривила реальність заявами про розведення військ

      blog_ava
      Російська співачка Наташа Корольова публічно звернулась до Володимира Зеленського
      15 жовтня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Мінські домовленості ОБСЄ Розведення військ
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