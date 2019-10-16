Переговори ТКГ у Мінську поновлять ще у жовтні: дата
Наступну зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланували на 29 жовтня – також у Мінську.
Про це 15 жовтня після завершення чергового етапу переговорів у столиці Білорусі заявив спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, пише "Белта".
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"Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 29 жовтня", – повідомив Сайдік.
Також Сайдік заявив, що сторони в Тристоронній контактній групі погоджуються щодо необхідності розведення сил в Золотому і Петрівському, але так і не змогли досягти взаєморозуміння щодо дати.
Коротко про розведення військ на Донбасі
► 1 жовтня президент Зеленський заявив, що у Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині із 7 жовтня.
► У Міноборони уточнили, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
► Та 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося – бойовики вкотре порушили домовленості.
Окупований Донбас та зона розведення військ / Інфографіка 24 каналу
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