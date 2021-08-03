Перегрыз артерию: в Запорожье собака до смерти покусала женщину

В Запорожье на улице Куликовской 2 августа бродячая собака напала на местную жительницу. Из-за сильных укусов животного, женщина скончалась в карете скорой помощи.

Пострадавшую пытались реанимировать

Бродячий пес напал на 57-летнюю женщину возле ее дома. Об этом журналистам 24 канала рассказали в полиции Запорожской области.

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Собака покусала женщину за левую ногу и перекусила ей артериальную вену. Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений об уголовных правонарушениях,

– заявили полицейские.

Сообщение о смерти местной жительницы поступило правоохранителям от медиков. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, однако не удалось.

Сейчас полицейские проводят проверку.

На Прикарпатье мужчину покусала лиса

В селе Большовцы Ивано-Франковской области обнаружили бешенство. Инфицированная лиса напала на мужчину на его же дворе.

Чтобы не позволить болезни распространиться, населенный пункт закрыли на карантин.

Специалисты ветеринарной службы осматривают животных в каждом дворе. Кроме того, начали вакцинацию.

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