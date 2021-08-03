Перегрыз артерию: в Запорожье собака до смерти покусала женщину
Источник:24 канал
В Запорожье на улице Куликовской 2 августа бродячая собака напала на местную жительницу. Из-за сильных укусов животного, женщина скончалась в карете скорой помощи.
Пострадавшую пытались реанимировать
Бродячий пес напал на 57-летнюю женщину возле ее дома. Об этом журналистам 24 канала рассказали в полиции Запорожской области.
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Собака покусала женщину за левую ногу и перекусила ей артериальную вену. Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений об уголовных правонарушениях,
– заявили полицейские.
Сообщение о смерти местной жительницы поступило правоохранителям от медиков. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, однако не удалось.
Сейчас полицейские проводят проверку.
На Прикарпатье мужчину покусала лиса
В селе Большовцы Ивано-Франковской области обнаружили бешенство. Инфицированная лиса напала на мужчину на его же дворе.
Чтобы не позволить болезни распространиться, населенный пункт закрыли на карантин.
Специалисты ветеринарной службы осматривают животных в каждом дворе. Кроме того, начали вакцинацию.
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