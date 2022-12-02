Данилов не подтвердил переход Киево-Печерской лавры в использование ПЦУ
Источник:"Интерфакс-Украина"
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов не подтвердил переход Киево-Печерской лавры в Православную Церковь Украины. Он заявил, что передать храмы невозможно.
Алексей Данилов рассказал, что ни Кабмин, ни другие украинские ведомства не принимали документы о переходе Киево-Печерской лавы в ПЦУ.
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Данилов отрицает переход Киево-Печерской лавры в ПЦУ
Накануне на сайте ПЦУ появилось сообщение, что 1 декабря 2022 был зарегистрирован устав мужского монастыря Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви.
Лавра – это собственность всего народа. Я не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие владельца. Ни Кабмин, ни кто-либо другой таких документов не принимал,
– сказал Данилов.
Он добавил, что передать храмы невозможно, поэтому "надо разобраться, что там происходит".
В указе все прописано, что должно произойти,
– добавил секретарь СНБО.
При этом он подчеркнул, что "если будет доказано, что эта организация сотрудничает с РФ, они будут закрыты и запрещены на территории нашего государства".
Одиозному священнику из Лавры объявили о подозрении
- Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир",
- В ходе досудебного расследования СБУ установили факт противоправных действий одного из священнослужителей и его подельников. Все они участвовали в службе, а информацию подтвердили экспертные исследования.
- Напомним, в ноябре 2022 года в сети опубликовали возмутительное видео, снятое в Киево-Печерской лавре. На опубликованных кадрах видно, как в святыне молятся о России. В частности, во время службы пели такие отвратительные слова: "Колокол плывет, плывет над Россией, просыпается Матушка - Русь".