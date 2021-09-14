Такое мнение в эфире 24 канала озвучил сопредседатель Национальной комиссии по вопросам правописания 2015 – 2019 годов Максим Стриха. По его словам, идея не нова, латиницу для украинского языка применяли еще с XVII века.

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"Эта идея очень сложная сугубо по технической реализации. Я был свидетелем того, насколько сложно происходила работа над не такими уж весомыми вопросами совершенствования украинского правописания. Для того, чтобы прийти к согласию ведущих лингвистов, нужно было 20 лет", – пояснил языковой эксперт.

Справка. 22 мая Кабинет Министров одобрил Украинское правописание в новой редакции. Ее разработала Украинская Национальная комиссия по вопросам правописания. Новое правописание заменит устаревшую версию от 8 июня 1992 года.

Он вспомнил, что когда изменения в правописании произошли, то это потянуло за собой определенные дискуссии в обществе. Такая же история может повториться и с переходом на латиницу.

Если такая дискуссия развернется, я подозреваю, что естественным путем это продлится более 30 лет,

– заявил сопредседатель Национальной комиссии по вопросам правописания.

Стриха: дискуссия будет сложной и надолго

"Сейчас есть схема транслитерации, которую мы используем в паспортах и для передачи географических названий. Однако, если мы латиницу распространим на все украинские тексты, то очевидно что этой системы будет недостаточно", – подчеркнул Стриха.

По его словам, в истории существовали различные варианты украинской латиницы:

украинская латиница приближена к польской основе;

украинская латиница приближена к чешской основе;

оптимальная украинская латиница – один звук, одна буква;

"Нужны настоящие научные дискуссии относительно украинской латиницы. Если она развернется, то будет сложной и надолго", – добавил он.

Максим Стриха о переходе украинского языка на латиницу: смотрите видео

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