Такое мнение в эфире 24 канала озвучил сопредседатель Национальной комиссии по вопросам правописания 2015 – 2019 годов Максим Стриха. По его словам, идея не нова, латиницу для украинского языка применяли еще с XVII века.
Больше здесь Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, – Данилов
"Эта идея очень сложная сугубо по технической реализации. Я был свидетелем того, насколько сложно происходила работа над не такими уж весомыми вопросами совершенствования украинского правописания. Для того, чтобы прийти к согласию ведущих лингвистов, нужно было 20 лет", – пояснил языковой эксперт.
Он вспомнил, что когда изменения в правописании произошли, то это потянуло за собой определенные дискуссии в обществе. Такая же история может повториться и с переходом на латиницу.
Если такая дискуссия развернется, я подозреваю, что естественным путем это продлится более 30 лет,
– заявил сопредседатель Национальной комиссии по вопросам правописания.
Стриха: дискуссия будет сложной и надолго
"Сейчас есть схема транслитерации, которую мы используем в паспортах и для передачи географических названий. Однако, если мы латиницу распространим на все украинские тексты, то очевидно что этой системы будет недостаточно", – подчеркнул Стриха.
По его словам, в истории существовали различные варианты украинской латиницы:
- украинская латиница приближена к польской основе;
- украинская латиница приближена к чешской основе;
- оптимальная украинская латиница – один звук, одна буква;
"Нужны настоящие научные дискуссии относительно украинской латиницы. Если она развернется, то будет сложной и надолго", – добавил он.
Максим Стриха о переходе украинского языка на латиницу: смотрите видео
Что известно о заявлениях Данилова об украинском языке
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в одном из интервью заявил, что Украина должна избавиться от кириллической азбуки и латинизироваться.
- Кроме того, он подчеркнул, что английский должен стать обязательным языком в Украине.
- Пророссийские политики уже выразили свое возмущение по этому поводу и назвали это "идеей космического масштаба и космической глупости".