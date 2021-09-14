Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив співголова Національної комісії з питань правопису 2015 – 2019 років Максим Стріха. За його словами, ідея не нова, латинку для української мови застосовували ще з XVII століття.

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"Ця ідея дуже складна суто з технічної реалізації. Я був свідком того, наскільки складно відбувалась робота над не такими вже вагомими питаннями вдосконалення українського правопису. Для того, щоб дійти згоди провідних лінгвістів, потрібно було 20 років", – пояснив науковець.

Довідка. 22 травня Кабінет Міністрів схвалив Український правопис у новій редакції. Її розробила Українська національна комісія з питань правопису. Новий правопис замінить застарілу версію від 8 червня 1992 року.

Він пригадав, що коли зміни в правописі відбулися, то це потягнуло за собою певні дискусії в суспільстві. Така ж історія може повторитись і з переходом на латинку.

Якщо така дискусія розгорнеться, я підозрюю, що природним шляхом це триватиме більше ніж 30 років,

– заявив співголова національної комісії з питань правопису.

Стріха: Дискусія буде складною та надовго

"Зараз є схема транслітерації, яку ми використовуємо в паспортах і для передачі географічних назв. Однак, якщо ми латинку розповсюдимо на всі українські тексти, то очевидно що цієї системи буде недосить", – наголосив Стріха.

За його словами, в історії існували різні варіанти української латинки:

українська латинка наближена до польської основи;

українська латинка наближена до чеської основи;

оптимальна українська латинка – один звук, одна літера;

"Потрібні справжні наукові дискусії щодо української латинки. Якщо вона розгорнеться, то буде складною і надовго", – додав він.

Максим Стріха про перехід української мови на латинку: дивіться відео

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