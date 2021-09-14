Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив співголова Національної комісії з питань правопису 2015 – 2019 років Максим Стріха. За його словами, ідея не нова, латинку для української мови застосовували ще з XVII століття.
Більше тут Нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю, – Данілов
"Ця ідея дуже складна суто з технічної реалізації. Я був свідком того, наскільки складно відбувалась робота над не такими вже вагомими питаннями вдосконалення українського правопису. Для того, щоб дійти згоди провідних лінгвістів, потрібно було 20 років", – пояснив науковець.
Він пригадав, що коли зміни в правописі відбулися, то це потягнуло за собою певні дискусії в суспільстві. Така ж історія може повторитись і з переходом на латинку.
Якщо така дискусія розгорнеться, я підозрюю, що природним шляхом це триватиме більше ніж 30 років,
– заявив співголова національної комісії з питань правопису.
Стріха: Дискусія буде складною та надовго
"Зараз є схема транслітерації, яку ми використовуємо в паспортах і для передачі географічних назв. Однак, якщо ми латинку розповсюдимо на всі українські тексти, то очевидно що цієї системи буде недосить", – наголосив Стріха.
За його словами, в історії існували різні варіанти української латинки:
- українська латинка наближена до польської основи;
- українська латинка наближена до чеської основи;
- оптимальна українська латинка – один звук, одна літера;
"Потрібні справжні наукові дискусії щодо української латинки. Якщо вона розгорнеться, то буде складною і надовго", – додав він.
Максим Стріха про перехід української мови на латинку: дивіться відео
Що відомо про заяви Данілова про українську мову
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в одному з інтерв'ю заявив, що Україна має позбутися кириличної абетки і латинізуватися.
- Крім того, він наголосив, що англійська має стати обов'язковою мовою в Україні.
- Проросійські політики вже висловили своє обурення щодо цього та назвали це "ідеєю космічного масштабу та космічної дурості".