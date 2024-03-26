Украина перейдет на летнее время: когда, в котором часу и в какую сторону крутить стрелки

Первый месяц весны плавно подходит к концу. И хоть до июня еще два месяца, впрочем, уже совсем скоро Украина перейдет на летнее время.

Когда переводят часы на летнее время в 2024 году, в какую сторону крутить стрелки, пишет 24 Канал.

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Переход на летнее время

Ежегодно в последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время. Это предусматривает постановление Кабинета Министров от 13 мая 1996-го.

В этом году изменения произойдут в ночь с 30 на 31 марта. Так, в 03:00 стрелки надо перевести на час вперед.

Кстати, на смартфонах и других современных гаджетах время меняется автоматически. На кнопочных телефонах и механических часах это надо сделать вручную.

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Краткая справка. Переход на летнее время происходит ежегодно и далеко не только в Украине. Делают это для более эффективного использования светового дня. Такой перевод позволяет уменьшить потребление электроэнергии утром и вечером.