Коли переводять годинник на літній час у 2024 році, у який бік крутити стрілки, пише 24 Канал.

Цікаво Чому переводять годинники на літній час: історія традиції

Перехід на літній час

Щороку в останню неділю березня Україна переходить на літній час. Це передбачає постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996-го.

Цьогоріч зміни відбудуться у ніч з 30 на 31 березня. Так, о 03:00 стрілки треба перевести на годину вперед.

До речі, на смартфонах й інших сучасних гаджетах час змінюється автоматично. На кнопкових телефонах та механічних годинниках це треба зробити вручну.

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