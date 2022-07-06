"Мне фен нужен": девушка не верит боевику из псевдореспублики, что россия лжет мобилизованным

Оккупанты в телефонных разговорах жалуются на российскую армию. В то же время они хвастаются награбленным у украинцев.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехваченный разговор оккупантов. Мужчина, которого мобилизовали с оккупированных территорий, жалуется своей девушке Анастасии на россию, но понимания не находит.

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В перехваченном разговоре говорится, что мобилизованные из псевдореспублики в Донецкой области позиционируют себя отдельно от россии, поскольку та лгала 8 лет.

Что известно о фигурантах разговора

Даниил Киба, который пришел воевать против Украины в составе отдельного противотанкового взвода, из города Харцызск Донецкой области. Он родился в 1999 году. В настоящее время находится вблизи поселка городского типа Печенеги Харьковской области.

Девушку зовут Анастасия Гребишкова. Она 2003 года рождения и проживает в Артемовском районе Донецкой области. Работает в центре финансовых услуг "Альфабанка". Отец Анастасии также входит в террористическую группировку псевдореспублики.

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"Хватит о политике"

Оккупант жалуется девушке, что на войне сходит с ума. Рассказывает, что его на несколько дней отправили домой. По словам Даниила, от россиян зависит, что будет с ним. Оккупанты прикрываются мобилизованными с Донбасса, которые находятся на передовой.

Зато Мариуполь строится,

– говорит девушка.

Когда парень продолжает жаловаться на российскую армию, Анастасия перебивает его: "Хватит о политике". На фоне разговора слышны выстрелы и девушка просит стрелять потише, потому что ей это мешает.

Даниил также жалуется, что им должны были доплатить по 20 тысяч рублей, но этого нет, потому что официально "вояк с Донбасса" нет. Он объясняет девушке – если будет возмущаться, его просто убьют.

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Обворовывал украинцев

Оккупант рассказывает об украденных у украинцев девайсах. В частности, дорогих приставках для игр. Жалуется, что не смог довезти телевизор. Несмотря на это, говорит, что не происходят ротации, потому что даже 30-летние боятся туда ехать, а у него никто не спрашивал, хочет ли он воевать.

Мне машинка нужна. Мне фен нужен,

– говорит Анастасия.

Даниил говорит, что сможет привезти фен с территории Украины. Однако девушка смеется над ним.

"Да не надо. Ты мне уже телевизор привез. Ты пока привезешь... Мне что, трясти головой", – отметила она.

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