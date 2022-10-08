"Мы здесь мясо": оккупанты экономят боекомплекты, а их корректировщики наводят огонь по своим

Российские оккупанты экономят боекомплекты и проваливают атаки против Вооруженных сил Украины. Признают – продвинуться вперед нет шансов, ВСУ сразу уничтожают.

Оккупанты жалуются, что потери безумны

Об этом в новом перехвате рассказывают сами же захватчики. В частности, один из них в разговоре с супругой рассказывает, что с каждым днем ситуация ухудшается, а личного состава становится меньше.

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По словам оккупанта, российским военным начали выдавать меньше боекомплектов. Да, раньше захватчики выпускали по 10 – 20 ракет, а сейчас по 3 – 4.

Он также говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают захватчиков.

Снова сегодня старую позицию штурмовали. Хотели вернуть назад. Снова всех наших положили, всех положили: 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал заместитель комбата: отбить назад позиции. Мы здесь мясо,

– жалуется оккупант жене.

Кроме того, согласно перехватам СБУ, российские корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.

В ведомстве подчеркнули, что если оккупанты хотят остаться в живых, то могут сдаваться в плен.

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С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 62 060 вражеских бойцов. За последние сутки защитники уничтожили 380 человек. Это при том, что данные не окончательны из-за интенсивности боев.

В вечерней сводке Генштаба говорится, что за сутки защитники отразили 6 вражеских атак на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Попытки оккупантов помешать контрнаступлению неудачны.

Авиация Сил обороны сегодня нанесла 7 точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 10 других важных объектов.

Номера "горячей линии жизни": +380665803498 и +380931192984, отметим, что позвонить по телефону могут как сами военнослужащие, так и их родные и близкие.

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