Окупанти бідкаються, що втрати шалені

Про це у новому перехопленні розповідають самі ж загарбники. Зокрема, один із них у розмові з дружиною розповідає, що з кожним днем ситуація погіршується, а особового складу стає менше.

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За словами окупанта, російським військовим почали видавати менше боєкомплектів. Так, раніше загарбники випускали по 10 – 20 ракет, а зараз по 3 – 4.

Він також каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" нищать загарбників.

Знов сьогодні стару позицію штурмували. Хотіли повернути назад. Знову усіх наших поклали, усіх поклали: 200-ті, 300-ті. Захлинулася атака. Наказав заступник комбата: відбити назад позиції. Ми тут м'ясо,

– бідкається окупант дружині.

Крім того, згідно з перехопленнями СБУ, російські корегувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.

У відомстві наголосили, що якщо окупанти хочуть залишитися в живих, то можуть здаватися в полон.

Важливо! Номери "гарячої лінії життя": +380665803498 та +380931192984, зазначивши, що зателефонувати на них можуть як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі.

Втрати російської армії у війні: актуальні дані

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 62 060 ворожих бійців. За останню добу захисники знищили 380 вояк. Це при тому, що дані не остаточні через інтенсивність боїв.

У вечірньому зведенні Генштабу йдеться, що за добу захисники відбили 6 ворожих атак на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Спроби окупантів завадити контрнаступу невдалі.

Авіація Сил оборони сьогодні завдала 7 точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника.

Ракетні війська і артилерія уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 10 інших важливих об'єктів.

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