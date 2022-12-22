Делают все, чтобы не воевать: россиянин рассказал жене, что пытался топором сломать себе руку

22 декабря 2022, 20:23
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ГУР МО Украины

Российские оккупанты понимают, что лучше умереть в нищете в России, чем на войне в Украине. Следовательно, захватчики придумывают новые способы "откосить" от службы.

Украинская разведка перехватила интересный разговор оккупанта со своей женой. Мужчина рассказывает, чтобы сбежать с поля боя, он пытался сломать себе руку.

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Адвокат советует идти в суд

Судя по записи, супруги обсуждали план возвращения оккупанта домой. Для этого они даже наняли адвоката.

Оккупант, по имени Андрей, жалуется на постоянную головную боль и надеется, что это убедит командование отпустить его домой.

Также россиянин интересуется у жены, сколько времени займет решение этого дела: "три месяца или уже до конца". Впрочем, жена успокаивает своего мужа и говорит, что во время судебного разбирательства оккупант должен присутствовать лично. То есть, один из возможных вариантов возвращения русского солдата домой – явиться в суд.

Россиянин пытался сломать себе руку

Впоследствии оккупант Андрей рассказывает жене, что пытался сломать себе руку топором, но у него ничего не получилось. Его собеседница ответила, что все понимает, ведь он "обдолбався".

Россиянин рассказал жене, что пытался топором сломать руку: смотрите видео

Сегодня ночью бл*дь руку себе ломал. Я думал может меня хоть увезут отсюда. Но в результате получил только сильный ушиб,
– рассказывает захватчик.

Оккупант резюмировал разговор тем, что он уже не знает, что делать, чтобы выбраться из Украины живым.

Потери россиян по состоянию на 22 декабря

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла в Украине 100 400 бойцов. Лишились оккупанты и большого количества техники.

В частности, за сутки захватчики потеряли:

  • личного состава – 100 400 (+660)
  • танков – 3003 (+1);
  • боевых бронированных машин – 5981 (+2);
  • артиллерийских систем – 1978 (+6);
  • РСЗО – 413 (+1);
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 283 (+1);
  • вертолетов – 267;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);
  • крылатых ракет – 653;
  • кораблей/катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);
  • специальной техники – 178.

Автор: Анна Романюк