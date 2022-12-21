Призывала насиловать украинок: жену оккупанта объявили в международный розыск
Источник:Радио Свобода
Одним из самых скандальных перехватов СБУ был звонок оккупанта своей жене в Феодосию. Ольга Быковская призвала мужа насиловать и убивать украинских женщин.
СБУ и Офис генпрокурора уже завершили расследование на основе материала "Схем" и российской службы Радио Свобода. В результате дело Быковской было направлено в суд.
Читайте также "Насилуй украинских баб" и "валите всех нах*й": ТОП шокирующих разговоров россиян, перехвативших СБУ
Что угрожает Быковской
Жене оккупанта сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Это влечет лишение свободы сроком до 12 лет.
Ее объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а также заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания.
Разговор оккупанта и его жены о насилии украинских женщин: смотрите видео
Как установили правоохранители, "гражданка России, на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежение к украинским женщинам, призвала своего мужа – военнослужащего оккупационной армии России, подразделения которого находились на территории Херсонской области, насиловать украинских женщин, находящихся в условиях временной оккупации".
Журналисты идентифицировали жену оккупанта: что известно
- Речь идет о русского военного и их пассию, чей телефонный разговор перехватила СБУ. В ней девушка призвала своего "возлюбленного" оккупанта насиловать украинок, вместе с тем не рассказывать ей об этом.
- Журналисты получили от источников в правоохранительных органах российские номера, из которых супруги звонили по телефону друг другу. По этим номерам они обнаружили их страницы в российской соцсети "Вконтакте". Выяснилось, что супруги зовут Роман и Ольга Быковские.
- Роман и Ольга родом из Орловской области России. Оккупант ранее служил в полку Росгвардии и публиковал фото из города Балашиха в Подмосковье. С началом полномасштабного вторжения участвовал в оккупации Херсона.
- Журналисты также установили подразделение, в котором служит Быковский благодаря фото его друзей во "Вконтакте". На шевронах его сослуживцев видно, что это Оперативная дивизия особого назначения имени Дзержинского. Она считается элитным подразделением Росгвардии.