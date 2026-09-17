"Есть необходимая динамика": Зеленский заявил об успехе на горячих участках передовой

В Украине успешно опробовали новые отечественные перехватчики против российских реактивных дронов типа "Шахед", зафиксировав реальное сбивание цели. Украинские военные также усиливают позиции на фронте.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Что известно об успешном сбивании реактивного "Шахеда"

Украинские разработчики и военные добились важного успеха в противодействии новым воздушным угрозам со стороны врага. Результативное испытание средств перехвата станет основой для их дальнейшего массового производства и развертывания на фронте.

Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов": произошло сбивание. Благодарю всех разработчиков и наших воинов. Будем масштабировать,

– отметил Зеленский.

Новые операции и ситуация на фронте

По словам президента, Украина шаг за шагом находит эффективные ответы на российские угрозы и создает собственные средства давления на противника. В настоящее время Силы обороны готовят новые активные и дальнобойные операции против оккупационных войск.

Во время доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого также обсудили текущее положение дел на самых горячих участках передовой. В частности, в Донецкой области фиксируется необходимая динамика, а на Купянском направлении украинские военные готовят соответствующее усиление.

В то же время на Александровском направлении украинские подразделения систематически уничтожают позиции и технику российских захватчиков. Глава государства отдельно отметил высокую эффективность и стойкость воинов 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад.

Напомним, украинские военные сорвали замысел российского командования по окружению украинских городов-крепостей на востоке. По словам Андрея Белецкого, южное продвижение окупантов через Доброполье удалось остановить, а северная группировка фактически разгромлена, поэтому России будет сложнее реализовать план охвата украинских позиций.