Трамп хочет переименовать Нью-Мексико в "Нью-Америку"

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение переименовать штат Нью-Мексико в "Нью-Америка". Он назвал предложенное название более престижным и красивым.

Свою позицию он озвучил в социальной сети Truth Social.

Почему США снова хотят что-то переименовать?

Дональд Трамп заявил, что ему нравится идея переименовать американский штат Нью-Мексико в "Нью-Америка". По его словам, с таким предложением якобы высказывались многие люди.

Многие предлагали изменить название Нью-Мексико – одного из штатов, где чаще всего происходят фальсификации на всех выборах, – на Нью-Америка. Это гораздо престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это нравится,

– написал Трамп.

К своему посту глава Белого дома добавил видео, созданное с помощью ИИ. На нем Трамп якобы меняет название штата на дорожном знаке в Нью-Мексико, после чего танцует под песню YMCA группы Village People.

Трамп снова взялся за переименование: смотрите видео

Many people suggested changing the name of New Mexico, one of the great vote cheating states of all time, to NEW AMERICA. So much more prestigious and beautiful for the people of that potentially incredible State. Wow, I Love It!!! President DONALD J. TRUMP



( TS: Sep 6 2026,… pic.twitter.com/q9uTdIDFhT – Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

Это не первая подобная инициатива Трампа по изменению географических названий. 3 сентября он предложил назвать Ормузский пролив в свою честь – "проливом Трампа".

Ранее Трамп также выступал за изменение названий других географических объектов. В частности, в январе 2025 года Министерство внутренних дел США издало распоряжение о переименовании Мексиканского залива в Американский.

А 27 августа Дональд Трамп подписал директиву о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Решение касается американских федеральных баз данных и официальных материалов.

Озеро Онтарио является одним из пяти больших озер и расположено между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. В Канаде ранее заявляли, что не согласятся на одностороннее изменение названия водоема.

Министр промышленности Канады Мелани Жоли заявляла, что Оттава будет по-прежнему называть озеро Онтарио. Решение Трампа стало очередным эпизодом в напряженных отношениях между Вашингтоном и Оттавой. Американский президент регулярно критикует Канаду по торговым вопросам и ранее даже называл ее потенциальным 51-м штатом США.