Также петицию прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Захарова отметила, что Кремль очень озабочен тем, что Россию пытаются переименовать в Московию.

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Позиция Китая не затронула россиян

Военный эксперт напомнил, что по этому поводу также высказался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Судя по их реакции, что эта петиция очень задела россиян,

– считает Жданов.

Он отметил, что в то же время Россию не задело то, что Китай выпустил карту, на которой назвал исторические регионы и города России древними историческими китайскими названиями А также показал границы, проходившие на Дальнем Востоке в XIX веке.

Олег Жданов о реакции страны-агрессорки на переименование России в Московию: смотрите видео

"Это абсолютно не задело россиян, они никоим образом не отреагировали, несмотря на то, что эта карта была выпущена одним из министерств правительства Китая – следовательно, это является официальной позицией Пекина. И в дальнейшем эту карту будут перепечатывать, потому что в Китае, если министерство дало указание, оно обязательно выполняется", – подчеркнул Олег Жданов.

Китайская карта / Скриншот с сайта правительства Китая

Петиция об официальном переименовании России в Московию: главное