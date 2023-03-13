Також петицію прокоментувала представниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Захарова зазначила, що Кремль дуже занепокоєний тим, що Росію намагаються перейменувати в Московію.
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Позиція Китаю не зачепила росіян
Військовий експерт нагадав, що з цього приводу також висловився заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв.
З їхньої реакції можна зробити висновок, що ця петиція дуже зачепила росіян,
– вважає Жданов.
Він зауважив, що водночас Росію не зачепило те, що Китай випустив карту, на якій назвав історичні регіони та міста Росії давніми історичними китайськими назвами. А також показав кордони, які проходили на Далекому Сході у XIX столітті.
Олег Жданов про реакцію країни-агресорки на перейменування Росії на Московію: дивіться відео
"Це абсолютно не зачепило росіян, вони жодним чином не відреагували, попри те, що цю карту було випущено одним з міністерств уряду Китаю – отже це є офіційною позицією Пекіну. І надалі цю карту будуть передруковувати, тому що в Китаї, якщо міністерство дало вказівку, вона обов'язково виконується", – наголосив Олег Жданов.
Китайська карта / Скриншот із сайту уряду Китаю
Петиція про офіційне перейменування Росії на Московію: головне
- Петицію щодо перейменування Росії на Московію оприлюднили 23 листопада. Авторка Шахворостова Валерія вказує, що історичною назвою Росії є Московія.
- Петиція набрала 25 тисяч підписів та дійшла до президента України. Відповідаючи на неї, Володимир Зеленський нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України "Про географічні назви". За словами президента, пропозиція офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" та замінити відповідні терміни також має міжнародно-правові аспекти.
- Зеленський звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати питання із залученням наукових установ.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що йому подобається ця ідея. Проте Міністерство культури обговорить з експертами можливість та доречність перейменування Росії в Московію.