Також петицію прокоментувала представниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Захарова зазначила, що Кремль дуже занепокоєний тим, що Росію намагаються перейменувати в Московію.

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Позиція Китаю не зачепила росіян

Військовий експерт нагадав, що з цього приводу також висловився заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв.

З їхньої реакції можна зробити висновок, що ця петиція дуже зачепила росіян,

– вважає Жданов.

Він зауважив, що водночас Росію не зачепило те, що Китай випустив карту, на якій назвав історичні регіони та міста Росії давніми історичними китайськими назвами. А також показав кордони, які проходили на Далекому Сході у XIX столітті.

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"Це абсолютно не зачепило росіян, вони жодним чином не відреагували, попри те, що цю карту було випущено одним з міністерств уряду Китаю – отже це є офіційною позицією Пекіну. І надалі цю карту будуть передруковувати, тому що в Китаї, якщо міністерство дало вказівку, вона обов'язково виконується", – наголосив Олег Жданов.

Китайська карта / Скриншот із сайту уряду Китаю

Петиція про офіційне перейменування Росії на Московію: головне