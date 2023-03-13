Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі новинного телемарафону заявив, що йому подобається ідея перейменування Росії в Московію. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Не Владивосток – а Хайшенвей: Кислиця потролив російську аташе Захарову
Експерти розглянуть можливість перейменування Росії
Міністерство культури обговорить з експертами можливість та доречність перейменування Росії в Московію.
Очевидно, що воно має історичне підґрунтя, тому що історія з "Московією" з'явилася за часів Петра I, який вирішив переписати, у тому числі завдяки деяким українським діячам, історію Московії, і власне, тоді виникла назва "Росія". Таким чином, вони з тих часів намагалися забрати історію Русі-України, Києва і прибрати її для Санкт-Петербурга, Москви, Тундри й всіх інших місць,
– сказав він.
Ткаченко зауважив, що йому ідея з перейменуванням "симпатична", проте в цьому питанні потрібні консультації з експертами.
Мені ця ідея, так би мовити, симпатична, але своє слово мають сказати експерти,
– сказав міністр.
Хто та чому запропонував повернути Росії її історичну назву
- 23 листопада на сайті президента зареєстрували петицію щодо перейменування Росії на Московію. Авторка Шахворостова Валерія вказала, що історичною назвою Росії є саме Московія.
- Ініціаторка також наголосила, що зміна назви дала підстави для подальшого загарбання історії (Київської) Русі, адже для іноземців назви "Rus" (як позначалася Київська Русь на мапах) та "Russia", "Russie", "Russland" виглядають майже тотожно. Це призводить до плутанини на міжнародному рівні.
- Петиція набрала 25 тисяч підписів та дійшла до президента. Відповідаючи на неї, Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати питання із залученням наукових установ.
- Тим часом у Москві запалало. Речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що ця петиція – ще одне свідчення того, що Україну прагнуть перетворити на "анти-Росію" й назвала Зеленського "бункерним".