"Перекрещусь и умоюсь водой": что о вакцинации говорят украинцы возле Лавры

Журналисты сайта 24 канала провели опрос среди верующих возле Киево-Печерской Лавры, которая подчиняется Московскому патриархату. Вопросы звучали следующим образом: "Как вы относитесь к вакцине", "Вакцинированы или нет", "Планируете ли", "Если нет, то почему". Не все отвечали вежливо и открыто, но мнения антивакцинаторов совпадали со многими мифами.

Набрала воды, перекрестилась и все

В частности, Марина говорит, что вакцинировалась, однако, по ее мнению, это ничего не дает. Ведь все равно надо ходить в масках, делать ПЦР-тесты, иметь сертификаты.

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То есть, оно ничего такого не дает. Мы вакцину, конечно, делали. Оно защищает здоровье, но у нас есть знакомые, которые умерли. Они делали вакцинацию и все равно умерли от коронавируса. Ну, они переболели COVID-19, сделали вакцинацию и все равно умерли. Тут не знаешь, что лучше, а что хуже,

– говорит она.

В Украине такие случаи фиксирует Государственный экспертный центр Минздрава, проводятся расследования. Но в Минздраве отмечают , что 88,2% госпитализированных за последнее время с диагнозом COVID-19 – невакцинированные и не имели ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты (опрос, который проводился с 23 октября по 2 ноября). По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.



Киево-Печерская Лавра / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Женщина пожилого возраста, которая продавала возле Киево-Печерской Лавры, говорит, что людям вакцинация не помогает.

Сама не вакцинирована и не буду. Это не помогает, потому что сделали эти прививки и поумирали,

– говорит она.

На вопрос, где она взяла такую информацию, отвечает, что имеет знакомых таких. Женщина считает, что и не заболеет коронавирусом, потому что "носит маску и моется холодной водой".

Набрала из крана и помылась, перекрестилась и все. Многие люди против этой вакцинации. По телевизору выступают и так рассказывают, что она ничего не дает,

– добавляет пенсионерка.

Потом сама спрашивает у журналистов: "Но большинство же против?".

60% украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19, а 62% соглашаются, что необходимо делать прививки против коронавируса. Об этом говорится в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

И добавляет, что ехала в Киев из Кривого Рога, то другая женщина ей рассказывала, что "пока не вакцинировалась, то ничего не болело, а после прививки начало сердце болеть – стенокардия".

Она пошла к врачу, теперь говорит, что "еще деньги надо платить, чтобы лечить",

– отмечает она.

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На вопрос журналиста, "не пробовали ли вы с врачом сами поговорить?" отвечает, что "знает, что ей не стоит вакцинироваться" и добавляет, "что просто не хочет да и все".

Девушки, отвалите, я сказала не трогайте. Вы не туда пришли. Все против. Вы хотите какой-то провокации? Постойте, постойте здесь, спрашивайте,

– говорит другая женщина.

Говорят: "Бог защитит", а потом лежат

Стоит напомнить, что в Украине действует сеть российской антивакцинаторской пропаганды. Об этом заявляли не только в СНБО , но и активисты. А противопоказания к вакцинации может установить только врач. На самом деле советуют придерживаться рекомендаций, которые разработала Национальная группа специалистов по иммунопрофилактике

Мужчина, представившийся Романом, говорит, что к вакцинации относится "прекрасно", однако "еще не дошел, потому что ножки болят".

На вопрос журналиста "какой вакциной планируете делать прививку", мужчина отвечает, что "героином". Смеется, говорит, что спутал ответы и добавляет "то, что в тренде, тем и надо делать".

Надо сначала переболеть, почувствовать это все. Это же все равно, как ветрянка. Мне же не 70 лет, что я сразу заболел и уехал червей кормить. Организм надо закалять,

– говорит он.

Охранник, который стоит возле Киево-Печерской Лавры, подходит и сначала спрашивает, есть ли право на съемку возле монастыря. А потом сам начинает рассказывать, что все монахи, которые служат здесь, ведут себя агрессивно.

Вы же просто здесь не работаете и не знаете. Они все, особенно, "Московский патриархат" – агрессивны. И все знают это, и по телевидению сколько раз говорили об этом. Это к ним вопрос, почему так. А я просто работаю и вижу как они к людям относятся. А все идут, а почему они идут сюда? Нет других церквей?

– говорит он.

Сам мужчина рассказывает, что сделал прививку, однако сожалеет. Потому что чувствует, что "с организмом происходит что-то ненормальное".

Сегодня я вышел и забыл пропуск, у меня такого никогда не было, какие-то провалы в памяти. У меня сердце болит. У меня никогда оно не болело. Или это мне кажется? Не порядок,

– добавил охранник.

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Мужчина говорит, один раз делал тест на проверку COVID-19, имел неделю температуру, однако коронавирусом не болел. Рассказывает, что в отделе охраны фактически все вакцинированы.

Я у парня одного из наших тоже спрашиваю, а он тоже говорит, что одышку имеет,

– отмечает он.

Говорит, что вакцинироваться не хотел, однако "загнали в рамки". Рассказывает, что его жена прививку так и не делала, потому что боится. Поэтому взяла отпуск за свой счет и сидит дома. Потом добавляет, что имеет двоякое отношение к этому, потому что не хочет, чтобы кто-то кого-то заражал.

Минздрав называет среди основных причин отказа от вакцинации именно страх, что вакцины от COVID-19 якобы недостаточно проверены и есть возможность побочных реакций. Об опасности болезни в противовес вакцинации говорят простые цифры. Более 56 тысяч человек умерли и более 500 человек ежедневно гибли во время прошлой волны, говорится в статье "УП. Життя"

На вопрос, как относятся к вакцинации в Киево-Печерской Лавре, рассказывает, что "все против".

Вы зайдите в храм и посмотрите. Там стоит 200 человек и все без масок и никто не вакцинирован. Они тут идут в масках, а там снимают и говорят: "Бог защитит", а потом лежат. Как это было в прошлом году, когда монахи из академии – семинаристы, все же лежали,

– вспоминает мужчина.



Киево-Печерская Лавра / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Галина Михайловна, которая работает в "Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины", говорит, что в отделе все вакцинировались. Женщина добавляет, что на территории Лавры находится четыре музея.

Я к церкви не имею отношения, но у меня в отделе все вакцинированы. К тому же двум людям за 70 лет,

– говорит она.

Некоторые верующие возле монастыря отказываются комментировать. Некоторые говорят, что категорически против, другие говорят, что вакцинировались. В частности, Анна рассказывает, что приехала из Австрии и прививки не имеет. А для пересечения границы сделала ПЦР-тест. На вопрос журналиста, почему не делает прививку, отвечает, что "вакцина не достаточно исследована, поэтому хотела бы вакцину на РНК-основе".

Это достаточно новая вакцина. Я доверяю этому методу. Поэтому мы ждем, когда ее сделают. Это на основе старых вакцин,

– говорит она.

Анна из Австрии спутала типы вакцин. На самом деле вакцины на основе РНК (иРНК) – это и есть уже доступные в ЕС Pfizer и Moderna, которые "учат" клетки вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения. Это новый тип вакцин, против которого часто выступают дезинформаторы. Важно отметить, что ни одна из вакцин не взаимодействует с ДНК и не изменяет ее. А вот традиционные вакцины подразумевают введение в организм ослабленного или инактивированного возбудителя инфекции (например, CoronaVac). Само утверждение о разработке "на основе старых вакцин" – тоже неточное. Если хотите детально разобраться в типах вакцин, то можете почитать соответствующую статью на сайте ВОЗ

Позже добавляет, что таких людей в Австрии не очень много, потому что "если ты не вакцинирован, то нарушают права и ты не можешь свободно ходить в рестораны".

Люди терпеливы, если им сказали вакцинироваться, то они делают это. Если им скажут не делать прививки, то они делать не будут. Но на работе уже начинают давить, если ты без прививки от COVID-19, то можешь остаться без работы,

– говорит женщина.

Как записаться на вакцинацию

Через семейного врача,

Сервис Helsi,

По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

Прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача. Вакцинироваться – очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же вы имеете семейного врача, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.