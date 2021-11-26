Набрала води, перехрестилася і все

Зокрема, Марина каже, що вакцинувалася, однак, на її думку, це нічого не дає. Адже все одно треба ходити у масках, робити ПЛР-тести, мати сертифікати.

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Тобто, воно нічого такого не дає. Ми вакцину, звичайно, робили. Воно захищає здоров’я, але в нас є знайомі, що померли. Вони робили вакцинацію та все одно померли від коронавірусу. Ну, вони перехворіли на COVID-19, зробили вакцинацію і все одно померли. Тут не знаєш, що краще, а що гірше,

– каже вона.

В Україні такі випадки фіксує Державний експертний центр МОЗ, проводяться розслідування. Але у МОЗ наголошують, що 88,2% госпіталізованих за останній час із діагнозом COVID-19 – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати (опитування, що проводилося з 23 жовтня по 2 листопада). Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Києво-Печерська Лавра / 24 каналу, Валентини Поліщук

Жінка літнього віку, яка продавала біля Києво-Печерської Лаври говорить, що людям вакцинація не допомагає вона.

Сама не вакцинована і не буду. Це не допомагає, бо поробили ці щеплення та повмирали,

– каже вона.

На запитання, де жінка взяла таку інформацію, відповідає, що має знайомих таких. Жінка вважає, що і не захворіє на коронавірус, бо "носить маску і миється холодною водою".

Набрала з крана і помилася, перехрестилася і все. Багато людей проти цієї вакцинації. По телевізору виступають і так розказують, що вона нічого не дає,

– додає пенсіонерка.

Потім сама запитує у журналістів: "Але більшість ж проти?".

60% українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19, а 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення проти коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

І додає, що їхала Київ з Кривого Рогу, то інша жінка їй розповідав, що "поки не вакцинувався, то нічого не боліло, а після щеплення почало серце боліти – стенокардія".

Вона пішла до лікаря, тепер каже, що "ще гроші треба платити, щоб лікувати",

– зазначає вона.

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На запитання журналіста, "чи не пробували ви з лікарем самі поговорити?" відповідає, що "знає, що їй не варто вакцинуватися" і додає, "що просто не хоче та й все".

Дівчата, відваліть, я сказала не чіпайте. Ви не туди прийшли. Всі проти. Ви хочете якоїсь провокації? Постійте, постійте тут, запитуйте,

– каже інша жінка.

Варто нагадати, що в Україні діє мережа російської антивакцинаторської пропаганди. Про це заявляли не тільки у РНБО, але й активісти. А протипоказання до вакцинації може встановити лише лікар. Насправді радять дотримуватися рекомендацій, які розробила Національна група фахівців з імунопрофілактики.

Кажуть: "Бог захистить", а потім лежать

Чоловік, який представився Романом каже, що до вакцинації ставиться "прекрасно", однак "ще не дійшов, бо ніжки болять".

На запитання журналіста "якою вакциною плануєте робити щеплення", чоловік відповідає, що "героїном". Сміється, каже, що сплутав відповіді та додає "те, що в тренді, тим і треба робити".

Треба спочатку перехворіти, відчути це все. Це ж все одно, як вітрянка. Мені ж не 70 років, що я зразу захворів і поїхав черв’яків годувати. Організм треба загартовувати,

– каже він.

Охоронець, який стоїть Києво-Печерської Лаври підходить та спершу запитує, чи є право на зйомку біля монастиря. А згодом сам починає розповідати, що всі монахи, які служать тут поводяться агресивно.

Ви ж просто тут не працюєте і не знаєте. Вони всі, особливо, "Московський патріархат" – агресивні. І всі знають це, і по телебаченню скільки разів казали про це. Це до них запитання, чому так. А я просто працюю і бачу як вони до людей відносяться. А всі йдуть, а чому вони йдуть сюди? Немає інших церков?

– каже він.

Сам чоловік розповідає, що зробив щеплення, однак жалкує. Бо відчуває, що "з організмом відбувається щось ненормальне".

Сьогодні я вийшов і забув пропуск, у мене такого ніколи не було, якісь провали у пам’яті. В мене серце болить. У мене ніколи воно не боліло. Чи це мені здається? Не порядок,

– додав охоронець.

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Чоловік каже, один раз робив тест на перевірку COVID-19, мав тиждень температуру, однак на коронавірус не хворів. Розповідає, що у відділі охорони фактично всі вакциновані.

Я у хлопця одного з наших теж питаю, а він теж каже, що задишку має,

– зазначає він.

Каже, що вакцинуватися не хотів, однак "загнали у рамки". Розповідає, що його дружина щеплення так і не робила, бо боїться. Тому взяла відпустку за власний кошт та сидить вдома. Потім додає, що має двояке ставлення до цього, бо не хоче, щоб хтось когось заражав.

МОЗ називає серед основних причин відмови від вакцинації саме страх, що вакцини від COVID-19 нібито недостатньо неперевірені та є можливість побічних реакцій. Про небезпеку хвороби напротивагу вакцинації говорять прості цифри. Понад 56 тисяч людей померли й більш ніж 500 осіб гинули щодня під час минулої хвилі, зазначається у статті "УП. Життя".

На запитання, як відносять до вакцинації у Києво-Печерській Лаврі розповідає, що "всі проти".

Ви зайдіть у храм та подивіться. Там стоїть 200 людей і всі без масок і ніхто не вакцинований. Вони тут йдуть в масках, а там знімають і кажуть: "Бог захистить", а потім лежать. Як це було торік, коли монахи з академії – семінаристи, всі ж лежали,

– пригадує чоловік.

Києво-Печерська Лавра / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Галина Михайлівна, яка працює у "Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України" каже, що у відділі всі вакцинувалися. Жінка додає, що на території Лаври знаходиться чотири музеї.

Я до церкви не маю відношення, але у мене у відділі всі вакциновані. До того ж двом людям за 70 років,

– каже вона.

Деякі віряни біля монастиря відмовляються коментувати. Дехто каже, що категорично проти, інші говорять, що вакцинувалися. Зокрема, Анна розповідає, що приїхала з Австрії та щеплення не має. А для перетину кордону зробила ПЦР-тест. На запитання журналіста, чому не робить щеплення, відповідає, що "вакцина не досить досліджена, тому хотіла б вакцину на РНК-основі".

Це достатньо нова вакцина. Я довіряю цьому методу. Тому ми чекаємо, коли її зроблять. Це на основі старих вакцин,

– каже вона.

Анна з Австрії сплутала типи вакцин. Насправді вакцини на основі РНК (іРНК) – це і є вже доступні у ЄС Pfizer і Moderna, які "вчать" клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у разі зараження. Це новий тип вакцин, проти якого часто виступають дезінформатори. Важливо зазначити, що жодна з вакцин не взаємодіє з ДНК і не змінює її. А от традиційні вакцини передбачають введення в організм ослабленого чи інактивованого збудника інфекції (наприклад, CoronaVac). Саме твердження про розробку "на основі старих вакцин" – теж неточне. Якщо хочете детально розібратися у типах вакцин, то можете почитати відповідну статтю на сайті ВООЗ.

Згодом додає, що таких людей в Австрії не дуже багато, бо "якщо ти не вакцинований, то порушують права і ти не можеш ходити вільно у ресторани".

Люди терплячі, якщо їм сказали вакцинуватися, то вони роблять це. Якщо їм скажуть не робити щеплення, то вони робити не будуть. Але на роботі починають вже давити, якщо ти без щеплення від COVID-19, то можеш залишитися без роботи,

– каже жінка.

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

Сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря. Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.