Переквалификация и работа из дома: эксперты назвали главные тренды рынка труда в 2022 году

В 2022 году работодатели продолжат переводить работников на дистанционную работу и улучшать условия труда. Кроме того, сохранится тренд на официальное трудоустройство с белой зарплатой.

О том, что может измениться на рынке труда в Украине в этом году, сайту 24 канала рассказали эксперты.

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Формат работы

В 2022 году гибридный домашне-офисный формат работы и переход на него станет, пожалуй, основным трендом, отметила вице-президент ІТ-Интегратор Надежда Омельченко. По ее словам, работодатели, претендующие на статус лучших, уже не могут позволить себе его не использовать.

Также радикально будет расти спрос на переквалификацию и повышение уровня цифровых навыков и коллабораций работников – классный работодатель должен создать возможность переквалификации для персонала в рамках своей компании.

Забота о здоровье работников закрепляется в статусе долга работодателя – программы заботы о людях будут становиться более востребованными. Для нас следующий год станет годом коллабораций, который будет проявляться в том числе и во внутренних проектах для наших сотрудников,

– объяснила специалист.

Работодатели будут больше внимания уделять софт-скиллс / Фото Unsplash

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Основные тенденции на рынке труда

Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, выделила основные тенденции, которые будут на рынке труда в 2022 году.

Первое, что она отметила – рабочие руки. Они останутся в спросе среди работодателей, ведь пандемия дала четко понять, что многим бизнесам без них работать сложно, поэтому уже полтора года наблюдается повышенная потребность в представителях рабочих и линейных специальностей.

Работодатели будут улучшать условия работы и приводить уровень оплаты в соответствии с рыночной зарплатной медианой.

Интересно: согласно недавнему опросу Jooble, в 2022 году 48,9% работодателей планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам.

Происходит переток работников между отраслями из-за пандемии. Полтора пандемического года показали, что активно происходит переток рабочей силы из отраслей, которые больше всего страдают из-за карантинных ограничений. Люди либо ищут варианты дополнительной работы, либо вообще выбирают другую область работы или профессию, поэтому проходят профориентацию и меняют свою специализацию ради более стабильного заработка,

– объяснила Кирильевнина.

Кроме того, уже сейчас мы видим тренд на официальное трудоустройство с "белой" зарплатой, поэтому прогнозируется определенный спад трудовых отношений в теневом сегменте экономики. Также размер заработной платы остается главным критерием при выборе работы для большинства категорий работников.

Рабочие руки, белая зарплата и улучшенные условия труда – тренды 2022 года / Фото Pixabay

Цифровизация рабочих процессов будет усиливаться. Будут расти требования работодателей к уровню компьютерной грамотности кандидатов и их умениям работать с разными программными продуктами. Также работодатели все больше внимания будут уделять наличию софт-скиллс у сотрудников – так называемым "гибким" навыкам, что связаны со взаимодействием с людьми и умением работать в команде,

– объяснила эксперт.

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