Про те, що може змінитися на ринку праці в Україні цього року, сайту 24 каналу розповіли експерти.

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Формат роботи

У 2022 році гібридний домашньо-офісний формат роботи та перехід на нього стане, мабуть, основним трендом, зазначила віцепрезидентка ІТ-Інтегратор Надія Омельченко. За її словами, роботодавці, які претендують на статус найкращих, вже не можуть дозволити собі не використовувати його.

Також радикально зростатиме попит на перекваліфікацію та підвищення рівня цифрових навичок і здатності до колаборацій працівників – класний роботодавець має створити можливість перекваліфікації для персоналу у межах своєї компанії.

Турбота про здоров'я працівників закріплюється у статусі обов'язку роботодавця – програми турботи про людей ставатимуть більш затребуваними. Для нас наступний рік стане роком колаборацій, що проявлятиметься в тому числі й у внутрішніх проєктах для наших співробітників,

– пояснила фахівчиня.

Роботодавці більше уваги приділятимуть софт-скіллз / Фото Unsplash

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Основні тенденції на ринку праці

Олена Кірільєвніна, керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble, виділила основні тенденції, які будуть на ринку праці у 2022 році.

Перше, що вона відмітила, – робочі руки. Вони залишаться у попиті серед роботодавців, адже пандемія дала чітко зрозуміти, що багатьом бізнесам без них функціонувати складно, тому вже півтора року спостерігається підвищена потреба в представниках робочих та лінійних спеціальностей.

Роботодавці будуть покращувати умови роботи та приводити рівень оплати відповідно до ринкової зарплатної медіани.

Цікаво: згідно з нещодавнім опитуванням Jooble, у 2022 році 48,9% роботодавців планують збільшити зарплати своїм співробітникам

Відбуватиметься перетікання працівників між галузями через пандемію. Півтора пандемічного року показали, що активно відбувається перетікання робочої сили із галузей, які найбільше страждають через карантинні обмеження. Люди або шукають варіанти додаткової роботи, або взагалі обирають іншу галузь роботи чи професію, тому проходять профорієнтацію та змінюють свою спеціалізацію заради більш стабільного заробітку,

– пояснила Кірільєвніна.

Окрім цього, вже зараз ми бачимо тренд на офіційне працевлаштування із "білою" зарплатою, тому прогнозується певний спад трудових відносин у тіньовому сегменті економіки. Також розмір заробітної плати залишатиметься головним критерієм при виборі роботи для більшості категорій працівників.

Робочі руки, біла зарплата та покращені умови праці – тренди 2022 року / Фото Pixabay

Цифровізація робочих процесів буде посилюватись. Зростатимуть вимоги роботодавців до рівня комп'ютерної грамотності кандидатів та їхніх умінь працювати з різними програмними продуктами. Також роботодавці все більше уваги приділятимуть наявності софт-скіллз у співробітників – так званим "м'яким" навичкам, що пов'язані із взаємодією з людьми та вмінням працювати в команді,

– пояснила експертка.

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