О том, какие тренды будут на рынке труда в 2022 году в Украине, каких работников будет не хватать, а кому придется менять профессию – узнавали журналисты сайта 24 канала.

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Какие тренды будут на рынке труда в 2022 году

Надежда Омельченко, вице-президент ІТ-Интегратор, отметила, что гибридный домашне-офисный формат работы и переход на него станет, пожалуй, основным трендом. Работодатели, претендующие на статус лучших, уже не могут позволить себе его не использовать.

Также радикально будет расти спрос на переквалификацию и повышение уровня цифровых навыков и коллабораций работников – классный работодатель должен создать возможность переквалификации для персонала в рамках своей компании.

Забота о здоровье работников закрепляется в статусе долга работодателя – программы заботы о людях будут становиться более востребованными. Для нас следующий год станет годом коллабораций, который будет проявляться в том числе и во внутренних проектах для наших сотрудников,

– добавила Омельченко.

В 2022 году будут пользоваться спросом рабочие специальности / Фото Pixabay

Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, выделила основные тенденции, которые будут на рынке труда в 2022 году.

Так, прежде всего, она отметила, что рабочие руки останутся в спросе среди работодателей – пандемия дала четко понять, что многим бизнесам без них функционировать сложно, поэтому уже полтора года мы наблюдаем повышенную потребность в представителях рабочих и линейных специальностей.

Работодатели будут улучшать условия работы и приводить уровень оплаты в соответствии с рыночной зарплатной медианой. Согласно недавнему опросу Jooble, в 2022 году 48,9% работодателей планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам.

Будет происходить перетекание работников между отраслями из-за пандемии. Полтора пандемического года показали, что активно происходит перетекание рабочей силы из отраслей, наиболее страдающих из-за карантинных ограничений. Люди либо ищут варианты дополнительной работы, либо вообще выбирают другую область работы или профессию, поэтому проходят профориентацию и меняют свою специализацию ради более стабильного заработка,

– объяснила Кирильевнина.

Все больше компаний будут отказываться от офисов / Фото Unsplash

Кроме того, уже сейчас мы видим тренд на официальное трудоустройство с "белой" зарплатой, поэтому прогнозируется определенный спад трудовых отношений в теневом сегменте экономики. Также размер заработной платы остается главным критерием при выборе работы для большинства категорий работников.

Цифровизация рабочих процессов будет усиливаться. Будут расти требования работодателей к уровню компьютерной грамотности кандидатов и их умениям работать с разными программными продуктами. Также работодатели все больше внимания будут уделять наличию софт-скиллс у сотрудников – так называемым "гибким" навыкам, что связаны с взаимодействием с людьми и умением работать в команде,

– объяснила эксперт.

Соучредители рекрутинговой аналитической платформы Make it in Ukraine Шад Патерсон и Максим Уперяка также рассказали в комментарии 24 каналу, что удаленная работа больше не будет вынужденной мерой. А вот перегретый рынок никуда не денется.

"Перегретый рынок – это безумный спрос на опытных специалистов (на который не находится достаточно предложения), высокие зарплаты и их дальнейший рост. Об этом тренде говорили в этом году все, но почти никто не измерял уровень ожиданий. Мы спросили участников рекрутингового рынка, чего они ожидают в конце 2021 – начале 2022, и большинство все же склонны к дальнейшему продолжению тренда:

рынок останется перегретым – 60%;

перегреется еще больше – 30%;

ажиотаж спадет – 10%", – уверены эксперты.

Работодатели продолжат поиск опытных работников / Фото Pixabay

Владислав Гузь, лид по маркетингу и коммуникациям в FS Holding и WP Merchandise, добавил, что согласно информации Licensing international, рекордные прибыли получили компании, которые разрабатывают и дистрибируют игры, устраивают онлайн-соревнования, а также индустрия кино и музыки.

Эти направления имеют большой потенциал для роста, поэтому устроиться на работу в такие компании будет хорошим решением для карьерного роста.

Офлайн-мероприятия, концерты, кинотеатры, семинары терпят убытки или не могут восстановить допандемический уровень трафика посетителей. К примеру, даже на фильмы Marvel в первый день премьеры можно спокойно найти места в зале и приобрести билеты. Театры – наполовину пустые, а концерты в закрытых помещениях проводятся гораздо реже. Поэтому спрос на работников этой отрасли до сих пор остается небольшим,

– добавил Гузь.

В 2022 году сохранится перегретый рынок труда / Фото Unsplash

Каких работников будет не хватать

Анастасия Киселева, специалист по оценке персонала Jooble, сообщила, что сейчас уже достаточно много IT-специалистов, но рынок ими не перенасыщен. Все они, как сейчас, так и в ближайшие годы, будут необходимы из-за глобального тренда на автоматизацию процессов.

Тренд перехода на гибридный или полностью онлайн-формат работы заставил часть компаний искать решения для автоматизации процессов, которые ранее выполнялись вручную.

Компании, которые работают в финансовом секторе, активно развиваются, однако за пандемические годы использование современных технологий, а затем и их развитие, существенно ускорились. Например, люди все чаще производят оплаты онлайн, чаще отказываются от использования бумажных денег по санитарным соображениям. Поэтому на специалистов, разрабатывающих решения в области финансовых технологий, и в дальнейшем будет расти спрос и они смогут рассчитывать и на более высокие заработные платы,

– подчеркнула Киселева.

Анастасия Патрийчук, HR-менеджер департамента Agricultural Solutions компании BASF, уточнила, что растет популярность и запрос на пилотирование дронами. Их появляется все больше на рынке, они выполняют самые разные функции (от облета полей до обработки деревьев или растений). А потому профессия пилота дрона становится все популярнее.

2022 год принесет новые тренды на рынке труда / Фото Unsplash

Не утратят популярности агрономы – изменятся вызовы этой профессии. Придется много работать с цифровыми системами, точным земледелием, инновационными препаратами, чтобы с одной стороны уменьшать влияние на окружающую среду, а с другой – продуцировать высокие урожаи,

– отметила Патрийчук.

Антон Ванин, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, объяснил, что все связанное с диджитал-маркетингом будет развиваться и набирать актуальность. Причем двигателем будут технологии — какие-то новые решения, тренды, подходы, позволяющие извлекать гораздо большую пользу из уже знакомых профессий и специалистов.

К примеру, профессия e-mail-маркетолога была на пике популярности и к 2016 году уже шла на спад, но через несколько лет она получила новые способы рассылок и работы с базой, что сделало должность great again.

То же самое касается и разработки – языки программирования обновляются, появляются новые. Неудивительно, что новые технологии лучше подходят в текущем времени. Новые инструменты буквально съедают предшественников, нужно следить за трендом и своевременно менять курс. Стабильно потребуются юристы, экономисты и другие классические профессии, которые не генерируют бизнес, но являются необходимым условием его функционирования в принципе,

– рассказал эксперт.

Владислав Гузь добавил, что без работы в 2022 году точно не останутся разработчики, интернет-маркетологи, smm-специалисты, логисты, работники онлайн entertainment-индустрии, PR-специалисты и другие работники, работа которых упрощает жизнь в мире, который подвергся изменениям.

Каких специалистов слишком много

Надежда Омельченко объяснила, что согласно данным Всемирного экономического форума, в ближайшее время исчезнут следующие профессии: кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари, фасовщики, банковские работники. Развитие ІТ-технологий и автоматизация услуг приводит к тому, что спрос на специалистов указанных профессий идет на спад. Поэтому молодежи стоит учитывать это уже сегодня.

Антон Ванин уточнил, что также будут терять актуальность монопрофессии. Такие монолитные большие должности как классический маркетолог HR (который делает все), дизайнер (который делает все) и практически кто угодно – все они будут распадаться на более мелкие кристаллы, а затем дополняться обломками других смежных профессий.

Эксперты уверены, что в 2022 году будут исчезать монопрофессии / Фото Unsplash

К примеру, все меньше HR будут заниматься кадрами в целом, перераспределяя внимание, допустим, на HR-бренд. Для этого понадобятся компетенции разных аспектов маркетинга, пиара, погружение и понимание целей бизнеса и умение строить долгосрочные стратегии. Другими словами, более узкопрофильные специалисты больше не смогут единолично закрывать какой-либо глобальный кластер, взамен каждая отдельная задача будет прорабатываться лучше и с более глубоким пониманием того, частью какого процесса она является, зачем это нужно и что будет дальше,

– добавил Ванин.

Он уточнил, что в результате на смену старым профессиям придут новые, а главным отличием будет круг вопросов и проблем, которые будет закрывать этот специалист.

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