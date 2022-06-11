Переломного момента еще нет, нам реально сложно, – Костенко об оружии от партнеров

За последние дни количество оружия от наших западных партнеров не увеличилось, но участились точные удары и массированность поражения вражеских позиций. Наши защитники научились наносить оккупантам как можно больший урон артиллерийским огнем и таким образом – максимизировали вражеские потери.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Роман Костенко. Он также добавил, что вчера стал свидетелем того, как наши защитники уничтожили российские пушки "Мста-Б".

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Оккупанты именно этим оружием вели обстрелы наших позиций, благодаря слаженной и грамотной работе ВСУ – определенные цели удалось ликвидировать, отметил депутат.

Переломного момента на фронте пока не произошло, мы ждем тяжелого оружия от союзников. Основная задача наших военных сейчас – держать позиции и ждать поступления дальнобойной артиллерии, которая поможет нам прикрывать позиции от вражеского огня.

– отмечает Костенко.

"По состоянию на данный момент мы "вытаскиваем", но украинским защитникам сложно. Это война и не стоит умалять ущерб, который приносят российские оккупанты", – добавил нардеп.

Поэтому пока боремся тем, что у нас есть и с нетерпением ждем вооруженного пополнения от союзников, чтобы совершить перелом, и показать врагу, где его место, отмечает Роман Костенко.

Добавим, украинские защитники проводят успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. В частности, под контроль Украины вернули Таврическое.

Также ВСУ ведут тактические действия с целью занять лучшие позиции для контрнаступления возле нескольких населенных пунктов – Киселевца, Солдатское и Александровка. В целом нашим защитникам также удалось отодвинуть линию фронта от Запорожья еще на 5-7 километров.

У России все еще есть силы и средства для продолжения войны

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Украины. Также добавили, что Вооруженные Силы Украины сорвали план путинского "блиц-крига" по захвату Киева, Харькова и Одессы. Поэтому сейчас основные свои усилия российские оккупанты сосредоточили на Востоке нашего государства.

По информации ГУР МО, враг сейчас применяет на территории нашего государства всего 103 батальонно-тактические группы, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Еще около 40 БТГр российских кафиров находятся в резерве и могут быть использованы в полномасштабной вине против Украины впоследствии.

Как наши несгибаемые защитники уничтожают врага – смотрите видео