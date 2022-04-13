"Переломы открытые, пи*дец": оккупанты жалуются на командиров, которым плевать на солдат

СБУ перехватила очередной разговор оккупантов. Россиянин рассказывает, как они страдают от наших защитников, а также жалуются на командиров, которым плевать на солдат.

Захватчик говорит, что вчера ВСУ разбили колонну россиян.

Кстати Больше не хочу быть "фаршем": оккупант жалуется мамочке, что его бросили на произвол судьбы.

"Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было,

– признается россиянин.

Российские подразделения отказываются выполнять приказы

По словам военного, подразделения вооруженных сил РФ, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы. Рассказывают, что "там полный пи**ец".

На бунтующих оккупанты заводят документы и увольняют. Захватчик жалуется, что командование не заботится о солдатах.

"Наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й", – подытожил солдат.