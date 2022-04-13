Загарбник говорить, що вчора ЗСУ розбили колону росіян.

До речі Більше не хочу бути "фаршем": окупант жаліється матусі, що його кинули напризволяще

"Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было,

– зізнається росіянин.

Російські підрозділи відмовляються виконувати накази

За словами військового, підрозділи збройних сил РФ, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази. Розповідають, що "там повний пі**ец".

На тих, хто бунтує, окупанти заводять документи та звільняють. Загарбник скаржиться, що командування не дбає про солдат.

"Наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й", – підсумував солдат.