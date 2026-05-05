"Убивают людей, детей и вечно врут": в СНБО отреагировали на "перемирие" Путина

В России объявили так называемое "перемирие" на 8 –9 мая, однако параллельно пригрозили ударами по Киеву. В Украине такие заявления назвали манипуляцией и продолжением информационного давления.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что атаки по гражданским городам не прекращаются ежедневно.

Как отреагировали на "перемирие" в СНБО?

В СНБО резко ответили на угрозы Кремля На заявления России о возможных ударах по Киеву отреагировали в Украине. Коваленко отметил, что Кремль продолжает информационное давление и манипуляции.

Такое впечатление, что раньше они не наносили ударов по столице Украины, по гражданскому населению. Ежедневно удары по гражданским городам, постоянные атаки, ракеты, дроны запускают по Киеву, убивают людей, детей и вечно врут,

– заявил он.

По словам Коваленко, российский лидер Владимир Путин "очень переживает за свой парад", поэтому активизировал информационную кампанию и угрозы.

"Он включил информационную машину и от имени Минобороны России официально пугает ударами по Киеву", – подчеркнул чиновник.

Также в СНБО отметили, что именно Кремль может прекратить войну, однако он "только уклоняется и врет".

Что известно об объявленном перемирии?

В Кремле заявили о "перемирии" на 8 и 9 мая по случаю празднования Дня победы, однако одновременно прибегли к прямым угрозам в адрес Киева.

В Министерстве обороны России сообщили, что "объявляется перемирие в честь празднования Победы", а также выразили ожидания, что "украинская сторона последует их примеру". Впрочем, параллельно Москва начала распространять заявления о якобы "планах Киева сорвать празднование" и фактически пригрозила атаками.

В частности, в России "предупредили гражданское население" Киева и сотрудников иностранных дипломатических учреждений о "необходимости своевременно покинуть город"". В Минобороны России также заявили, что могут нанести "ответный удар по центру Киева", утверждая, что ранее якобы "воздерживались" от этого "по гуманитарным соображениям".

Нарушали ли россияне прошлое "перемирие"?

Российские войска системно нарушали объявленный режим прекращения огня на Пасху. По данным Генштаба ВСУ, только после 16:00 было зафиксировано 469 случаев нарушений.

Всего с начала суток произошло 101 боевое столкновение, а среди нарушений – 22 штурмовые действия, 153 обстрелы, 19 ударов дронами-камикадзе и 275 атак FPV-дронами. Враг также активно применяет авиацию: за сутки осуществлено 57 авиаударов с использованием 182 управляемых авиабомб.

Наиболее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где зафиксировано наибольшее количество атак. В то же время на Покровском направлении украинские военные ликвидировали 67 оккупантов, еще 24 ранили, а также уничтожили и повредили значительное количество техники противника.

Кроме того, украинские защитники эффективно противодействовали воздушным угрозам – 272 вражеских дронов были подавлены или сбиты. Несмотря на заявления Кремля о "перемирии", интенсивность боевых действий не уменьшалась, а российские атаки продолжались вдоль всей линии фронта.