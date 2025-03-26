Ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена выполнением их требований. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, добавив, что и Россия, и Украина всегда будут иметь претензии друг к другу.

Читайте также В Центре противодействия дезинформации откровенно объяснили, что выиграет Украина от морского соглашения

Кто получит больше преимуществ от соглашения

Апробация прекращения огня в Черном море сравнительно легче, потому что боевые действия там не происходят с такой интенсивностью, как на суше.

Лично для меня, самым интересным стало то, что сейчас Россия не имеет права действовать за пределами восточной части Черного моря, то есть за пределами их территориальных вод. Фактически впервые за столько десятилетий права России так серьезно ограничили,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Можно предположить, что во время прекращения огня, Россия могла бы попытаться занять "вышки Бойко", которые она потерялв. Есть много моментов, которые россияне хотели бы реализовать в этих территориальных водах.

Также не надо забывать, что враг имеет возможность действовать из района Кинбурнской косы и сохраняет определенный контроль над портами Одессы, Херсона и Николаева.

Если Россия теряет там влияние, то мы можем увеличить эксплуатацию этих портов. Конечно, будет вопрос разминирования моря. Для того, чтобы доказать на практике все решения пройдет много времени, к тому же остается риторическим вопрос, придерживается ли Россия соглашений. Ведь их она нарушала 190 раз.

Возникают дополнительные нюансы

Вторая ситуация заключается в том, что свою часть Черного моря серьезно контролирует Турция. Она имеет самый большой флот, потому что Россия потеряла свои корабли. Также важно, не будут ли оккупанты применять во время перемирия свое оружие, которое расположено в Крыму, для ударов по материковой Украине. За этим нужен серьезный контроль

США трактует это соглашение как политическое решение для прекращения боевых действий. Украина, которая является жертвой агрессии, пытается максимально ограничить действия россиян в Черном море. А в будущем отталкиваться от этого для прекращения огня в воздухе и на суше,

– отметил Иван Тимочко.

Сейчас украинскому обществу очень важно быть осторожными и не забывать, что война продолжается. Стоит оставаться консолидированными и помогать армии, потому что от россиян можно ожидать новых актов террора.