По словам министра обороны, все стороны договорились обеспечить безопасное судоходство и прекратить огонь в Черном море, передает 24 Канал.

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Что Украина будет считать нарушением перемирия на море

Умеров отметил, что если Россия решится переместить свои военные суда за пределы Восточной части Черного моря, то Украина будет считать это нарушением договоренности и угрозой собственной нацбезопасности.

В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту,

– подчеркнул министр.

К слову, в Эр-Рияде стороны также договорились о запрете ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

Напомним, что ранее в комментарии СМИ представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что Киев видит перемирие в Черном море как прекращение обстрелов портовой инфраструктуры.