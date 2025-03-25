За словами міністра оборони, всі сторони домовились забезпечити безпечне судноплавство та припинити вогонь у Чорному морі, передає 24 Канал.

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Що Україна вважатиме порушенням перемир'я на морі

Умєров наголосив, що коли Росія наважиться перемістити свої військові судна за межі Східної частини Чорного моря, то Україна буде вважати це порушенням домовленості та загрозу власній нацбезпеці.

У такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист,

– наголосив міністр.

До слова, в Ер-Ріяді сторони також домовилися про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Нагадаємо, що раніше у коментарі ЗМІ речник ВМС Дмитро Плетенчук наголосив, що Київ бачить перемир'я у Чорному морі як припинення обстрілів портової інфраструктури.