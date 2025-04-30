Фальшивое затишье Путина: что скрывает новая инициатива Кремля о "перемирии"

Диктатор Путин хотел бы продемонстрировать какую-то победу в войне против Украины к нынешнему 9 мая. Но ему нечего показать.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор политических наук Якуб Корейба, заметив, что объявить "победу" до 9 мая не получилось. Поэтому Путину нужно придумывать новые поводы для празднования.

К теме "Перемирие" Путина на 9 мая: в ISW сказали, какую выгоду получит Россия

Сделал подачку своим войскам

Как отметил Корейба, перемирие на 9 мая четко демонстрирует положение, в котором находится Россия. Там буквально пренебрегают человеческими ценностями и смыслом человеческой жизни. Но диктатор сделал подачку для своего населения – он по крайней мере на 2 дня не будет посылать их на смерть.

Это некий психологический стресс-тест, до какого еще уровня они могут скатиться в своем отвержении человеческих ценностей и смысла жизни. Он обещал, что 2 дня россиян не будут убивать. Этому надо радоваться. Это – нынешний уровень российской политики и российского народа. Единственная возможность, которая у них есть – умереть за мечты старого чекиста,

– сказал Корейба.

Если бы Россия имела возможность объявить хотя бы о какой-то локальной победе до 9 мая, то пропагандисты уже бы не первый день об этом рассказывали. Но ничего похожего нет. Поэтому можно осторожно заметить, что переговоры идут более или менее благоприятно для Украины.

Добавим, Путин объявил о так называемом "перемирии" с 8 по 10 мая. В предыдущий раз Россия нарушила пасхальное перемирие почти 3000 раз.