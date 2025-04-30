Про це 24 Каналу розповів доктор політичних наук Якуб Корейба, зауваживши, що оголосити "побєду" до 9 травня не вийшло. Тому Путіну потрібно придумувати нові приводи для святкування.

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Зробив подачку своїм військам

Як наголосив Корейба, перемир'я на 9 травня чітко демонструє становище, в якому перебуває Росія. Там буквально нехтують людськими цінностями та сенсом людського життя. Але диктатор зробив подачку для свого населення – він принаймні на 2 дні не посилатиме їх на смерть.

Це такий собі психологічний стрес-тест, до якого ще рівня вони можуть скотитися у своєму відкиданні людських цінностей та сенсу життя. Він обіцяв, що 2 дні росіян не вбиватимуть. Цьому треба тішитися. Це – нинішній рівень російської політики та російського народу. Єдина можливість, яка у них є – померти за мрії старого чекіста,

– сказав Корейба.

Якби Росія мала можливість оголосити хоча б про якусь локальну перемогу до 9 травня, то пропагандисти вже б не перший день про це розповідали. Але нічого схожого нема. Тому можна обережно зауважити, що переговори йдуть більш-менш сприятливо для України.

Додамо, Путін оголосив про так зване "перемир'я" з 8 по 10 травня. У попередній раз Росія порушила великоднє перемир'я майже 3000 разів.