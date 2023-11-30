Ответная пауза должна была закончиться 30 ноября в 7 утра. На сегодня известно, что из плена ХАМАС освободили шесть групп заложников.

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Перемирие будет продолжаться

Израильская армия заявила о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Причиной этого являются до сих пор продолжающиеся переговоры об освобождении заложников.

В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями соглашения режим прекращения огня будет продолжаться,

– говорится в кратком заявлении ЦАХАЛ.

Израиль и ХАМАС договорились, что боевики должны будут освободить минимум 10 заложников за каждый дополнительный день затишья в боях. ЦАХАЛ, в свою очередь, также освободит 30 палестинских заключенных на десяток человек.

Информацию подтвердили в ХАМАС – перемирие продлено на один день. Также подтвердил посредник в переговорах, Катар в лице министерства иностранных дел этой страны.

США не хотят действий на юге Газы

СМИ сообщают, что Джо Байден в телефонном разговоре премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пытался убедить того не проводить операцию на юге Газы. Он сказал, что израильская армия не в состоянии провести полномасштабную наземную наступательную операцию там, и начало масштабных боевых действий может привести к "неизбежной гибели миллионов палестинцев".

Сам Нетаньяху якобы сказал, что операция на юге необходима для достижения цели Израиля по уничтожению ХАМАС, и израильская общественность сейчас не согласится прекратить военную операцию. Байден убедил премьер-министра Израиль обсудили план с США.

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