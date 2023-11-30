Ответная пауза должна была закончиться 30 ноября в 7 утра. На сегодня известно, что из плена ХАМАС освободили шесть групп заложников.
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Перемирие будет продолжаться
Израильская армия заявила о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Причиной этого являются до сих пор продолжающиеся переговоры об освобождении заложников.
В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями соглашения режим прекращения огня будет продолжаться,
– говорится в кратком заявлении ЦАХАЛ.
Израиль и ХАМАС договорились, что боевики должны будут освободить минимум 10 заложников за каждый дополнительный день затишья в боях. ЦАХАЛ, в свою очередь, также освободит 30 палестинских заключенных на десяток человек.
Информацию подтвердили в ХАМАС – перемирие продлено на один день. Также подтвердил посредник в переговорах, Катар в лице министерства иностранных дел этой страны.
США не хотят действий на юге Газы
СМИ сообщают, что Джо Байден в телефонном разговоре премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пытался убедить того не проводить операцию на юге Газы. Он сказал, что израильская армия не в состоянии провести полномасштабную наземную наступательную операцию там, и начало масштабных боевых действий может привести к "неизбежной гибели миллионов палестинцев".
Сам Нетаньяху якобы сказал, что операция на юге необходима для достижения цели Израиля по уничтожению ХАМАС, и израильская общественность сейчас не согласится прекратить военную операцию. Байден убедил премьер-министра Израиль обсудили план с США.
Война на Ближнем Востоке: новости
- Между ЦАХАЛ и ХАМАС 24 ноября начало действовать четырехдневное перемирие, которого удалось достичь при посредничестве Катара. В конце концов, стороны согласились обменяться израильскими заложниками и палестинскими заключенными.
- Впоследствии его продлили еще на несколько дней, чтобы освободить больше пленных. Удалось освободить 6 групп, даже несмотря на то, что ХАМАС 28 ноября нарушили режим тишины. Согласно заявлениям ЦАХАЛ, три взрывных устройства сдетонировали на севере Сектора Газа, а также на израильских военных напали.
- Начальник штаба ЦАХАЛ Герцы Га-Леви сразу подчеркнул, что после прекращения перемирия с ХАМАС израильские военные немедленно вернутся к нанесению ударов по Сектору Газы. Он утверждает, что пауза будет непродолжительной.