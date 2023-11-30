Відповідна пауза мала закінчитися 30 листопада о 7 ранку. Станом на зараз відомо, що з полону ХАМАС звільнили шість груп заручників.
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Перемир'я триватиме
Ізраїльська армія заявила про продовження режиму припинення вогню у Секторі Гази. Причиною цього є переговори про звільнення заручників що досі тривають.
У світлі зусиль посередників щодо продовження процесу звільнення заручників і відповідно до умов угоди режим припинення вогню триватиме,
– йдеться в короткій заяві ЦАХАЛ.
Ізраїль та ХАМАС домовилися, що бойовики повинні будуть звільнити щонайменше 10 заручників за кожен додатковий день затишшя в боях. ЦАХАЛ, своєю чергою, також звільнить 30 палестинських в'язнів на кожний десяток осіб.
Інформацію підтвердили у ХАМАС – перемир'я продовжено на один день. Також підтвердив це посередник у переговорах, Катар в лиці міністерства закордонних справ цієї країни.
США не хочуть дій на півдні Гази
ЗМІ повідомляють, що Джо Байден у телефонній розмові прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу намагався переконати того не проводити операцію на півдні Гази. Він сказав, що ізраїльська армія не в змозі провести повномасштабну наземну наступальну операцію там, і початок масштабних бойових дій може призвести до "неминучої загибелі мільйонів палестинців".
Сам Нетаньягу нібито сказав, що операція на півдні є необхідною для досягнення мети Ізраїлю щодо знищення ХАМАС, і ізраїльська громадськість зараз не погодиться припинити військову операцію. Байден переконав прем'єр-міністра Ізраїль обговорили план з США.
Війна на Близькому Сході: новини
- Між ЦАХАЛ і ХАМАС 24 листопада почало діяти чотириденне перемир'я, якого вдалося досягти за посередництва Катару. Зрештою сторони погодилися обмінятися ізраїльськими заручниками та палестинськими в'язнями.
- Згодом його продовжили ще на декілька днів, щоб звільнити більше полонених. Вдалося звільнити 6 груп, навіть попри те, що ХАМАС 28 листопада порушили режим тиші. Згідно з заявами ЦАХАЛ, три вибухові пристрої здетонували на півночі Сектора Газа, а також на ізраїльский військових напали.
- ачальник штабу ЦАХАЛ Герці Га-Леві одразу наголосив, що після припинення перемир'я з ХАМАС ізраїльські військові негайно повернуться до завдання ударів по Сектору Гази. Він переконує, що пауза буде нетривалою.