Відповідна пауза мала закінчитися 30 листопада о 7 ранку. Станом на зараз відомо, що з полону ХАМАС звільнили шість груп заручників.

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Перемир'я триватиме

Ізраїльська армія заявила про продовження режиму припинення вогню у Секторі Гази. Причиною цього є переговори про звільнення заручників що досі тривають.

У світлі зусиль посередників щодо продовження процесу звільнення заручників і відповідно до умов угоди режим припинення вогню триватиме,

– йдеться в короткій заяві ЦАХАЛ.

Ізраїль та ХАМАС домовилися, що бойовики повинні будуть звільнити щонайменше 10 заручників за кожен додатковий день затишшя в боях. ЦАХАЛ, своєю чергою, також звільнить 30 палестинських в'язнів на кожний десяток осіб.

Інформацію підтвердили у ХАМАС – перемир'я продовжено на один день. Також підтвердив це посередник у переговорах, Катар в лиці міністерства закордонних справ цієї країни.

США не хочуть дій на півдні Гази

ЗМІ повідомляють, що Джо Байден у телефонній розмові прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу намагався переконати того не проводити операцію на півдні Гази. Він сказав, що ізраїльська армія не в змозі провести повномасштабну наземну наступальну операцію там, і початок масштабних бойових дій може призвести до "неминучої загибелі мільйонів палестинців".

Сам Нетаньягу нібито сказав, що операція на півдні є необхідною для досягнення мети Ізраїлю щодо знищення ХАМАС, і ізраїльська громадськість зараз не погодиться припинити військову операцію. Байден переконав прем'єр-міністра Ізраїль обговорили план з США.

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