Зеленский отреагировал на заявление Трампа о перемирии

Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с Россией. Также президент анонсировал большой обмен пленными.

Глава государства сообщил, что 8 мая в рамках переговорного процесса при посредничестве США Украина получила согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000.

Будет ли перемирие на 9 мая?

По словам политика, также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.

Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты обеспечат исполнение договоренностей российской стороной.

Президент пояснил, что именно согласие России освободить 1000 украинцев стало ключевым для того, чтобы Киев согласился на трехдневное перемирие.

Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой,

– подчеркнул Зеленский.

Заметим, что заявление Зеленского появилось в считанные минуты после поста Дональда Трампа, в котором тот сообщил о трехдневном перемирии в войне в Украине и обмене пленными.

Напомним, что на днях секретарь СНБО Рустем Умеров находился в Майами, где имел переговоры с американскими представителями – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны как раз обсуждали возможность обмена пленными.

Парад Путина в Москве был под угрозой

Хотя Владимир Зеленский четко заявлял, что Украина будет отвечать на действия России зеркально, в Кремле не было уверенности, что по параду в Москве ничего не прилетит.

Там прибегали к откровенным угрозам, обещая массированно ударить по Киеву, атаковав "центры принятия решений".

В Киеве успокаивать агрессора не торопились. Так, Зеленский посоветовал иностранным лидерам на всякий случай воздержаться от поездки на парад в Москву 9 мая.

Неопределенная ситуация для Кремля сложилась после того, как Владимир Путин объявил перемирие на 9 мая в одностороннем порядке. Мол, согласия Киева для этого не нужно. Тогда в ответ Владимир Зеленский предложил режим тишины, который должен был начаться в ночь на 6 мая. От того, как бы оккупанты отреагировали на украинское предложение, зависела безопасность будущего парада в Москве. Но в России проигнорировали перемирие и продолжили атаки на Украину.

После этого в Кремле начало расти напряжение из-за страха возможных ударов Украины.

Владимир Путин, по словам экспертов, усиливает защиту Москвы, в частности перебрасывая туда системы ПВО, чтобы обезопасить парад на Красной площади.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что информационное давление вокруг возможных ударов по Москве может оказаться полезным, потому что заставляет Россию распылять силы. В то же время, он отмечает, что реальные военные результаты дают удары по стратегическим объектам в глубине территории России, а не по символическим целям.

Генерал Николай Маломуж объясняет, что удар по Красной площади был бы нецелесообразен, поскольку это могло бы дать России пропагандистский повод обвинить Украину и усилить эскалацию. По его мнению, приоритетом должны оставаться военные цели, непосредственно влияющие на ведение войны.

Военный эксперт Роман Свитан добавляет, что максимальный эффект можно достичь именно в день 9 мая, когда российская ПВО сосредоточена в Москве. В настоящее время, по его словам, теоретически возможна перегрузка систем обороны массированными ударами дронов, однако в дальнейшем более рационально бить по менее защищенным объектам в регионах.

В итоге эксперты сходятся во мнении, что главный приоритет Украины – не символические атаки, а системное ослабление российской армии из-за ударов по военной, энергетической и оборонной инфраструктуре.