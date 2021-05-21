Палестина приветствует прекращение обстрелов, которое началось в 02: 00 21 мая. Такое заявление сделал палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики во время заседания в Генассамблее ООН.
Кстати Перед началом действия перемирия Израиль и ХАМАС обменялись обстрелами
Надо решить проблемы, из-за которых началась эскалация
Это хорошо, что палестинский народ, а это более 2 миллионов человек, смогут заснуть, зная, что завтрашний день будет светлее. Но этого недостаточно, совсем недостаточно,
– сказал глава МИД Палестины.
По словам главы МИД Палестины, необходимо решить проблемы, которые привели к развертыванию конфликта и взаимным обстрелам. Говорится, в частности, о статусе мусульман в святых местах в Иерусалиме и выселении палестинских семей в некоторых частях города.
Вечером 20 мая появились сообщения, что ХАМАС готов остановить обстрелы, однако после уступок Израиля.
Условия, которые палестинцы выдвигали для прекращения эскалации:
- никакого выселения палестинцев из района Шейх-Джарры;
- уступки Израиля в посещении мусульманами Храмовой горы.
Источники СМИ сообщают, что сейчас перемирие наступило без окончательной договоренности о выполнении этих условий.
Перемирие в Израиле: главное
- Режим прекращения огня начал действовать 21 мая с 02:00 по местному времени, совпадающему с киевским.
- Перестать обстреливать Сектор Газа единодушно одобрили члены кабинета безопасности Израиля.
- Перед началом перемирия ЦАХАЛ и боевики обменялись обстрелами и наступление мира было под угрозой.
- Позже появилась информация, что такое решение приняли и палестинцы.
- В правительстве Израиля говорят, что никаких условий перемирия не было согласовано.
- Сейчас израильский ЦАХАЛ подтверждает, что обстрелы с обеих сторон прекратились.
- Джо Байден одобрительно отреагировал на режим тишины в Секторе Газа и пообещал помочь с восстановлением региона.