Палестина приветствует прекращение обстрелов, которое началось в 02: 00 21 мая. Такое заявление сделал палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики во время заседания в Генассамблее ООН.

Кстати Перед началом действия перемирия Израиль и ХАМАС обменялись обстрелами

Надо решить проблемы, из-за которых началась эскалация

Это хорошо, что палестинский народ, а это более 2 миллионов человек, смогут заснуть, зная, что завтрашний день будет светлее. Но этого недостаточно, совсем недостаточно,

– сказал глава МИД Палестины.

По словам главы МИД Палестины, необходимо решить проблемы, которые привели к развертыванию конфликта и взаимным обстрелам. Говорится, в частности, о статусе мусульман в святых местах в Иерусалиме и выселении палестинских семей в некоторых частях города.

Вечером 20 мая появились сообщения, что ХАМАС готов остановить обстрелы, однако после уступок Израиля.

Условия, которые палестинцы выдвигали для прекращения эскалации:

никакого выселения палестинцев из района Шейх-Джарры;

уступки Израиля в посещении мусульманами Храмовой горы.

Источники СМИ сообщают, что сейчас перемирие наступило без окончательной договоренности о выполнении этих условий.

Важно! С начала эскалации – 10 мая – между Израилем и ХАМАСом было выпущено более 4 тысяч ракет. Как сообщают палестинцы, они потеряли 227 человек, погибших из-за обстрелов. По подсчетам Сектора Газа, с израильской стороны конфликта убиты 12 человек.

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