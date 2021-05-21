Палестина вітає припинення обстрілів, яке почалося о 02:00 21 травня. Таку заяву зробив палестинський міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі під час засідання в Генасамблеї ООН.

До речі Перед початком дії перемир'я Ізраїль і ХАМАС обмінялись обстрілами

Треба вирішити проблеми, через які почалася ескалація

Це добре, що палестинський народ, а це понад 2 мільйони осіб, зможуть заснути, знаючи, що завтрашній день буде світлішим. Але цього недостатньо, зовсім недостатньо,

– сказав глава МЗС Палестини.

За словами глави МЗС Палестини, необхідно вирішити проблеми, які призвели до розгортання конфлікту і взаємних обстрілів. Йдеиться зокрема про пстатус мусульман в святих місцях в Єрусалимі і виселення палестинських родин в деяких частинах міста.

Увечері 20 травня з'явилися повідомлення, що ХАМАС готовий спинити обстріли, однак після поступок Ізраїлю.

Умови, які палестинці висували для припинення ескалації:

жодного виселення палестинців із району Шейх-Джарри;

поступки Ізраїлю щодо відвідин мусульманами Храмової гори.

Джерела ЗМІ повідомляють, що наразі перемир'я настало без остаточної домовленості про виконання цих жодних умов.

Важливо! З початку ескалації – 10 травня – між Ізраїлем та ХАМАСом було випущено понад 4 тисячі ракет. Як повідомляють палестинці, вони втратили 227 осіб, які загинули через обстріли. За підрахунками Сектора Гази, з ізраїльської сторони конфлікту вбито 12 людей.

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