Иерусалим пока не согласился. Об этом 24 Каналу сказал главный редактор портала "Детали", Израиль Эмиль Шлеймович, заметив, что в любом случае наземная операция должна продолжаться, пока не будет ликвидирована верхушка ХАМАС и соответственно Сектор Газа полностью не избавится от боевиков.

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При каком условии Израиль может согласиться на соглашение с ХАМАС

По мнению главного редактора портала "Детали", если количество заложников будет большим, то, вероятно, Израиль согласится. Ведь свержение власти ХАМАС – это первоочередная цель, а рядом с ней стоит – освобождение заложников.

Израиль может пойти на это, понимая, что благодаря этому много людей вернется к жизни, даже если это каким-то образом усложнит дальнейшую работу ЦАХАЛ,

– сказал Шлеймович.

С другой стороны, опасность не в том, что боевики перегруппируются, получат топливо и будут дополнительные обстрелы. Главная проблема в том, что может усилиться международное давление и прекращение боевых действий не закончится 3 днями.

"Израиль боится, что если он в какой-то момент остановится, то дальше ему не дадут продолжить. На это в израильском руководстве никто не готов. Военные ЦАХАЛ говорят, что им нужно еще несколько недель, чтобы довести свою работу до конца. Опасность перемирия "в том, чтобы оно не затянулось", – добавил главный редактор портала "Детали".

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Очаги террористов

Главный центр террористов под землей на втором уровне. Тоннель с многочисленными разветвлениями, выходящий в Газу и за Газу, это тактический уровень. Там находятся боевики, а на нижнем уровне – политическое и высшее военное руководство.

Армия обороны Израиля будет продолжать работу до тех пор, пока не будет уничтожено руководство ХАМАС. Даже речь не идет о том, что надо уничтожить всех боевиков без исключения. Этого может и не произойти. Впрочем, жестокость, с которой они сопротивляются, вполне серьезная,

– добавил Шлеймович.

ЦАХАЛ каждое продвижение делает с боем. Из тоннелей постоянно проходят вылазки новых групп, однако руководство ХАМАС удерживает большую часть боевиков для финального боя.

К тому же, неизвестно, использует ли ХАМАС как живой щит заложников. Очевидно, это тоже усложняет операцию. Но террористы уже начали сдаваться в плен и в своих показаниях дают много ценной информации.

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