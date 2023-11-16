Єрусалим поки не дав згоду. Про це 24 Каналу сказав головний редактор порталу "Деталі", Ізраїль Еміль Шлеймович, зауваживши, що у будь-якому випадку наземна операція повинна продовжуватися поки не буде ліквідована верхівка ХАМАС й відповідно Сектор Гази повністю не позбавиться від бойовиків.

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За якої умови Ізраїль може погодиться на угоду з ХАМАС

На думку головного редактора порталу "Деталі", якщо кількість заручників буде велике, то, ймовірно, Ізраїль погодиться. Адже повалення влади ХАМАС – це першочергова ціль, а поруч з нею стоїть – звільнення заручників.

Ізраїль може на це піти, розуміючи, що завдяки цьому багато людей повернеться до життя, навіть якщо це якимось чином ускладнить подальшу роботу ЦАХАЛ,

– мовив Шлеймович.

З іншого боку, небезпека полягає не в тому, що бойовики перегрупуються, отримають паливо й здійснюватимуть додаткові обстріли. Головна проблема у тому, що може посилитися міжнародний тиск й припинення бойових дій не закінчиться трьома днями.

"Ізраїль боїться, що якщо він у якийсь момент зупиниться, то далі йому не дадуть продовжити. На це в ізраїльському керівництві ніхто не готовий. Військові ЦАХАЛ говорять, що їм потрібно ще декілька тижнів, щоб довести свою роботу до кінця. Небезпека "перемир'я" у тому, щоб воно не затягнулося", – додав головний редактор порталу "Деталі".

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Осередки терористів

Головний осередок терористів – під землею на другому рівні. Тунель з численними розгалуженнями, який виходить в Газу та за Газу, це тактичний рівень. Там перебувають бойовики, а на нижньому рівні – політичне та вище військове керівництво.

Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме роботу, доки не буде знищено керівництво ХАМАС. Навіть не йде мова про те, що треба знищити всіх бойовиків без виключення. Цього може й не відбутися. Втім, жорстокість, з якою вони чинять опір, цілком серйозна,

– додав Шлеймович.

ЦАХАЛ кожне просування робить з боєм. З тунелів постійно відбуваються вилазки нових груп, проте керівництво ХАМАС утримує більшу частину бойовиків для фінального бою.

До того ж невідомо чи використовує ХАМАС як живий щит заручників. Очевидно, це також ускладнює операцію. Але терористи вже почали здаватися в полон й у своїх показаннях дають багато цінної інформації.

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