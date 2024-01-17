В ходе панельной дискуссии Блинкен отметил, что отсутствие готовности России к добросовестным переговорам и уважению международных принципов является основным препятствием для мира. Он подчеркнул, что украинский народ стремится к мирному концу этой войны, – информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию.
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Перемирие не на горизонте
"Сейчас я этого не вижу" – сказал Блинкен, комментируя перспективы переговоров. Он напомнил об усилиях Запада по недопущению полномасштабной войны и об игнорировании Россией вопросов безопасности, которые могли бы стать основой для диалога.
Это всегда было о видении, предполагающем восстановление великой России,
– заявил Блинкен, указывая на истинные мотивы российской агрессии.
Госсекретарь США также отметил, что любые переговоры должны проходить на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
В то же время, он констатировал, что Соединенные Штаты и другие страны готовы поддержать Украину в ведении таких переговоров.
"Если и когда Россия будет готова вести переговоры на этой основе, она найдет украинцев, которые захотят это сделать", – подытожил госсекретарь, подтверждая поддержку Украины со стороны международного сообщества.
Контекст
- Президент Украины Владимир Зеленский также выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где выразил обеспокоенность позиции Запада, который просил Украину не эскалировать ситуацию. Такая риторика, по его мнению, приводит лишь к жертвам среди украинцев и укреплению позиций Путина.
- Обсуждение двусторонних отношений и координация позиций перед Вашингтонским саммитом НАТО состоялись во время встречи Зеленского с президентом Польши, где также затрагивались темы европейской интеграции Украины.
- Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и обсудил с лидерами вопрос дальнейшей оборонной поддержки Украины, подчеркнув агрессивные намерения Путина и его желание полной оккупации Украины.
- Вместе с тем важно, что в ноябре 2023 года американское медиа сообщило, что Украина рассматривает возможность мирных переговоров с Россией. Публично США отрицали давление на Киев по этому вопросу.
- Президент нашего государства тогда отверг возможность переговоров с Россией на этом этапе, отметив отсутствие давления со стороны западных партнеров, а также он предупредил о рисках для других стран в случае дальнейшей агрессии России.