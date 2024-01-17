В ходе панельной дискуссии Блинкен отметил, что отсутствие готовности России к добросовестным переговорам и уважению международных принципов является основным препятствием для мира. Он подчеркнул, что украинский народ стремится к мирному концу этой войны, – информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию.

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Перемирие не на горизонте

"Сейчас я этого не вижу" – сказал Блинкен, комментируя перспективы переговоров. Он напомнил об усилиях Запада по недопущению полномасштабной войны и об игнорировании Россией вопросов безопасности, которые могли бы стать основой для диалога.

Это всегда было о видении, предполагающем восстановление великой России,

– заявил Блинкен, указывая на истинные мотивы российской агрессии.

Госсекретарь США также отметил, что любые переговоры должны проходить на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

В то же время, он констатировал, что Соединенные Штаты и другие страны готовы поддержать Украину в ведении таких переговоров.

"Если и когда Россия будет готова вести переговоры на этой основе, она найдет украинцев, которые захотят это сделать", – подытожил госсекретарь, подтверждая поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Контекст