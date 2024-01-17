Під час панельної дискусії Блінкен зазначив, що відсутність готовності Росії до добросовісних переговорів та поваги до міжнародних принципів є основною перешкодою для миру. Він наголосив, що український народ прагне до мирного кінця цієї війни, – інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію.

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Перемир'я не на горизонті

"Зараз я цього не бачу", – сказав Блінкен, коментуючи перспективи переговорів. Він нагадав про зусилля Заходу з недопущення повномасштабної війни та про ігнорування Росією запитань безпеки, які могли б стати основою для діалогу.

Це завжди було про бачення, що передбачає відновлення великої Росії,

– заявив Блінкен, вказуючи на істинні мотиви російської агресії.

Держсекретар США також зазначив, що будь-які переговори повинні відбуватися на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Водночас він констатував, що Сполучені Штати та інші країни готові підтримати Україну у веденні таких переговорів.

"Якщо і коли Росія буде готова вести переговори на цій основі, вона знайде українців, які захочуть це зробити", – підсумував держсекретар, підтверджуючи підтримку України з боку міжнародної спільноти.

Контекст