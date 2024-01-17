Під час панельної дискусії Блінкен зазначив, що відсутність готовності Росії до добросовісних переговорів та поваги до міжнародних принципів є основною перешкодою для миру. Він наголосив, що український народ прагне до мирного кінця цієї війни, – інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію.
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Перемир'я не на горизонті
"Зараз я цього не бачу", – сказав Блінкен, коментуючи перспективи переговорів. Він нагадав про зусилля Заходу з недопущення повномасштабної війни та про ігнорування Росією запитань безпеки, які могли б стати основою для діалогу.
Це завжди було про бачення, що передбачає відновлення великої Росії,
– заявив Блінкен, вказуючи на істинні мотиви російської агресії.
Держсекретар США також зазначив, що будь-які переговори повинні відбуватися на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
Водночас він констатував, що Сполучені Штати та інші країни готові підтримати Україну у веденні таких переговорів.
"Якщо і коли Росія буде готова вести переговори на цій основі, вона знайде українців, які захочуть це зробити", – підсумував держсекретар, підтверджуючи підтримку України з боку міжнародної спільноти.
Контекст
- Президент України Володимир Зеленський також виступав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де висловив занепокоєння щодо позиції Заходу, який просив Україну не ескалювати ситуацію. Така риторика, на його думку, призводить лише до жертв серед українців та зміцнення позицій Путіна.
- Обговорення двосторонніх відносин та координація позицій перед Вашингтонським самітом НАТО відбулися під час зустрічі Зеленського з президентом Польщі, де також порушували теми європейської інтеграції України.
- Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та обговорив з лідерами питання подальшої оборонної підтримки України, підкресливши агресивні наміри Путіна та його бажання повної окупації України.
- Разом з тим важливо, що у листопаді 2023 року американське медіа повідомило, що Україна розглядає можливість мирних переговорів з Росією. Публічно США заперечували тиск на Київ стосовно цього питання.
- Президент нашої держави тоді відкинув можливість переговорів з Росією на цьому етапі, наголосивши на відсутності тиску з боку західних партнерів, а також він попередив про ризики для інших країн у разі подальшої агресії Росії.