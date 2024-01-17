Опісля весь зал стоячи аплодував Володимиру Зеленському. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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"Путін – політичний труп"
Михайло Шейтельман зазначив, що Зеленський під час виступу багато акцентував на тому, що Путін насолоджується війною, не хоче її припиняти і так далі. У залі сиділи особи, які ще нещодавно тиснули російському диктатору руки та були не проти зустрічей з ним.
У цих осіб був вибір: аплодувати стоячи після таких заяв або відреагувати на них прохолодно. Вони обрали перший варіант. Це означає, що вони більше не вважають Путіна своїм партнером.
Вони похоронили Путіна. Це означає, що ці люди погодились, що Путін для них більше не партнер, що їм не варто зустрічатись. Інакше як пояснити те, що весь зал аплодував стоячи, коли про Путіна сказали такі слова? Вони вже знають, що Путін – політичний труп,
– підкреслив політтехнолог.
Зеленський у Давосі: головне
- Володимир Зеленський 16 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зі спеціальним зверненням. Президент України закликав зупинити російського диктатора Путіна та розповів про цинічні злочини країни-агресорки. Зокрема, український лідер наголосив, що Путін є головною причиною конфліктів у світі. Диктатор підтримує безліч терористичних режимів у світі.
- Володимир Зеленський підкреслив, що відповідь Путіна на заклики до миру – це постачання нових озброєнь із Північної Кореї та Ірану.
- За словами президента, раніше Україну закликали "не загострювати конфлікт". Після початку повномасштабної війни ніщо так не зашкодило, як ця концепція. Саме через заклики "не ескалювати" Україна втратила час і життя досвідчених воїнів.
- Український лідер наголосив, що 2024 рік повинен стати вирішальним. Президент не хоче "задовольнятися істиною", що будь-який заморожений конфлікт може розгорітися знову. Він додав, що Путін – хижак, який не задовольняється "замороженими продуктами".
- Крім того, у Давосі Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном та президентом Польщі Анджеєм Дудою.