Затем весь зал стоя аплодировал Владимиру Зеленскому. Это 24 Каналу заметил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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"Путин – политический труп"
Михаил Шейтельман отметил, что Зеленский во время выступления многое акцентировал на том, что Путин наслаждается войной, не хочет ее прекращать и так далее. В зале сидели лица, которые еще недавно давили российскому диктатору руки и были не против встреч с ним.
У этих лиц был выбор: аплодировать стоя после таких заявлений или отреагировать на них прохладно. Они выбрали первый вариант. Это значит, что они больше не считают Путина своим партнером.
Они похоронили Путина. Это значит, что эти люди согласились, что Путин для них больше не партнер, что им не следует встречаться. Иначе как объяснить то, что весь зал аплодировал стоя, когда о Путине сказали такие слова? Они уже знают, что Путин – политический труп,
– подчеркнул политтехнолог.
Зеленский в Давосе: главное
- Владимир Зеленский 16 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе со специальным обращением. Президент Украины призвал остановить российского диктатора Путина и рассказал о циничных преступлениях страны-агрессора. В частности, украинский лидер подчеркнул, что Путин является главной причиной конфликтов в мире. Диктатор поддерживает множество террористических режимов в мире.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что ответ Путина на призывы к миру – это поставка новых вооружений из Северной Кореи и Ирана.
- По словам президента, ранее Украину призвали "не обострять конфликт". После начала полномасштабной войны ничто так не помешало, как эта концепция. Именно из-за призывов "не эскалировать" Украина потеряла время и жизнь опытных воинов.
- Украинский лидер подчеркнул, что 2024 должен стать решающим. Президент не хочет "довольствоваться истиной", что любой замороженный конфликт может разгореться снова. Он добавил, что Путин – хищник, не удовлетворяющийся "замороженными продуктами".
- Кроме того, в Давосе Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и президентом Польши Анджеем Дудой.