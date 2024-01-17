Затем весь зал стоя аплодировал Владимиру Зеленскому. Это 24 Каналу заметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Путин – политический труп"

Михаил Шейтельман отметил, что Зеленский во время выступления многое акцентировал на том, что Путин наслаждается войной, не хочет ее прекращать и так далее. В зале сидели лица, которые еще недавно давили российскому диктатору руки и были не против встреч с ним.

У этих лиц был выбор: аплодировать стоя после таких заявлений или отреагировать на них прохладно. Они выбрали первый вариант. Это значит, что они больше не считают Путина своим партнером.

Они похоронили Путина. Это значит, что эти люди согласились, что Путин для них больше не партнер, что им не следует встречаться. Иначе как объяснить то, что весь зал аплодировал стоя, когда о Путине сказали такие слова? Они уже знают, что Путин – политический труп,

– подчеркнул политтехнолог.

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