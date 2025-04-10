Мы будто на этапе неудачных Минских договоренностей, – Ермак о "перемирии, которого не существует"

Несмотря на мирные договоренности, Россия продолжает атаковать Украину. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с "перемирием, которого не существует".

По его мнению, это похоже на неудачные Минские соглашения перед началом вторжения России в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Ермака для итальянской газеты Corriere della Sera.

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Что сказал Ермак о перемирии с Россией

Руководитель Офиса Президента считает, что сейчас время вернуться к переговорам о мире.

Мы как в фазе неудачных Минских соглашений перед российским вторжением. Нам нужно вернуться к столу переговоров и работать, и вы, европейцы, это поняли,

– говорит Ермак.

К слову, ранее так называемое перемирие между Украиной и Россией, которое Кремль постоянно нарушает, прокомментировал и глава государства Владимир Зеленский. По его мнению, президент США Дональд Трамп раздражен тем, что российский диктатор Владимир Путин не выполняет своих обещаний.

Зеленский говорит, что таким образом глава Кремля демонстрирует свою неготовность к полному прекращению огня, которого так хочет Трамп.